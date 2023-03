Gesundheitswesen: Lauterbach will mehr E-Patientenakten und Daten

Nach mehreren Monaten der Ausarbeitung hat Karl Lauterbach auf der Bundespressekonferenz die neue Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums vorgestellt. Die wichtigsten Punkte umfassen wie erwartet die elektronische Patientenakte für alle gesetzlich Versicherten, eine Beförderung der Gematik zur nationalen Gesundheitsagentur sowie einen nationalen Gesundheitsdatenraum.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat nach mehreren Monaten der Ausarbeitung auf der Bundespressekonferenz die Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums vorgestellt. Die wichtigsten Punkte umfassen wie erwartet die elektronische Patientenakte für alle, die Freigabe von Patientendaten für Forschungszwecke. Sie soll einen Durchbruch für die Digitalisierung des Gesundheitswesens bringen. Da seit dem Start der ePA für gesetzliche Versicherte im Jahr 2021 weniger als 1 Prozent der gesetzlich Versicherten über eine elektronische Patientenakte verfügen, will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die elektronische Patientenakte für alle. Wer sie nicht will, muss widersprechen. Wie genau der Widerspruch erfolgen kann und wie die Opt-out-Regelung genau aussieht, ist weiterhin nicht bekannt. Die Daten aus der ePA sollen in Zukunft automatisch zu Forschungszwecken über das Forschungsdatenzentrum (FDZ) abgerufen werden können. Auch die forschende Industrie soll Anträge auf Datennutzung stellen können.

Forschende Industrie soll auf Daten zugreifen können

Außerdem soll es in Zukunft ein sich gerade im Aufbau befindendes Forschungsdatenzentrum geben, in dem Gesundheitsdaten der gesetzlich Versicherten gesammelt werden. Die datenschutzrechliche Aufsicht für Forschungsvorhaben wird den Plänen des BMG zufolge durch einen Landesdatenschutzbeauftragten erfolgen. "Wir brauchen einen nationalen Gesundheitsdatenraum, in dem die Daten einheitlich aus dezentralen Quellen in Echtzeit systematisch zusammenlaufen", so Dahmen gegenüber der dpa. Erst vor kurzem wurde eine Klage von Datenschützern auf "ruhend" gestellt, da das Forschungsdatenzentrum Probleme mit einem Dienstleister hatte. Die Daten aus den nationalen Gesundheitsdatenräumen sollen in Zukunft dann in einen europäischen Gesundheitsdatenraum fließen. Derzeit laufen dazu Abstimmungen im EU-Parlament.

Der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Professor Thomas Petri kritisiert, dass teilweise auch Stellen, die personalisierte Gesundheitsdienste anbieten wollen, auf die Gesundheitsdaten zugreifen können. Der "Kreis der zur Datenbereitstellung verpflichteten Stellen" sei zudem zu weit gefasst. Ebenfalls sei unklar, ob Strafverfolgungsbehörden bei den Gesundheitsstellen Zugriff auf Daten erhalten.

Gematik wird zur digitalen Gesundheitsagentur

Wie bereits im Oktober 2022 angekündigt, soll die für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständige Gematik vollständig dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt sein. Bisher gehörten zu den Gesellschaftern der Gematik neben dem BMG (zu 51 Prozent) unter anderem die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Verband der gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen. Damit wird die Gematik bei zukünftigen Entscheidungen lediglich die Zustimmung des BMG benötigen.

E-Rezept 2024 verpflichtend

Darüber hinaus plant das Bundesgesundheitsministerium die verpflichtende Einführung für das E-Rezept im Jahr 2024. Im November 2022 wollte Westfalen-Lippe, die verbliebene Test-Region, nicht mehr "an Bord" bleiben. Aufgrund des umständlichen Authentifizierungsverfahren für das E-Rezept und die elektronische Patientenakte, nutzen diese bisher wenige.

