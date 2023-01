Dilemma: Apple TV verlangt iPhone zum Apple-ID-Update

Dass man eine Apple Watch ohne iPhone nicht in Betrieb nehmen kann, ist allgemein bekannt: Obwohl die Computeruhr seit 2015 auf dem Markt ist, hat Apple das bislang nicht verändert. Aber auch bei anderen Geräten gilt, dass sie tief mit dem Apple-Ökosystem verknüpft sind, was Nutzern ein frisch gekauftes Produkt durchaus verleiden kann. Aktuell macht dazu das Beispiel der Multimediabox Apple TV die Runde. In mehreren Fällen lässt sich diese nämlich nur dann auf dem aktuellen Stand halten, wenn man ein iOS- oder iPadOS-Gerät besitzt.

Beispiel Apple-ID-Aktualisierung: Von Zeit zu Zeit verlangt Apple von seiner Nutzerschaft, ihren Account einem Update zu unterziehen. Was hier konkret im Einzelnen abläuft, ist unterschiedlich, kommt aber einem Zwang gleich, weil sonst nicht alle Funktionen genutzt werden können. Besitzt man nur ein Apple-TV-Gerät, sonst aber keine Apple-Hardware, wird dies jedoch unmöglich, wie 9to5Mac berichtet.

Denn zum "Update Deiner Apple-ID" muss man sein "iPhone oder iPad in die Nähe dieses Apple TV" halten, um sie zu aktualisieren. Hat man keines dieser Geräte, wird das schwer. Im Browser, über den Apples Apple-ID-Verwaltungsportal zu erreichen ist, scheint das "Update" nicht durchführbar.

Neue AGB für iCloud nicht zustimmbar

Ein weiteres Apple-TV-Problem ging am Montag auf Twitter viral: Der User @hugelgupf aus der Schweiz kann ohne iPhone oder iPad den neuen iCloud-AGB nicht zustimmen. "Ich besitze ein Apple TV. Ich besitze kein einziges anderes Apple-Gerät. Kein einziges." Nun erhält der User jedes Mal, wenn er seine Multimediabox startet, die Nachfrage, er solle den neuen "iCloud Terms and Conditions" zustimmen. "Dazu wird ein Gerät benötigt, auf dem iOS 16 oder neuer oder iPadOS 16 oder neuer läuft." Beides hat @hugelgupf wie erwähnt nicht.

Momentan ist das Apple TV noch wie gewohnt lauffähig, es ist aber möglich, dass Apple Nutzern, die den neuen AGB nicht zustimmen, zeitnah den Zugang abdreht. Interessant ist auch, dass die Geräte, mit denen zugestimmt werden kann, mit der aktuellen Betriebssystemgeneration laufen müssen, was die Besitzer gegebenenfalls zum Update zwingt. Probleme mit falschen Versionen kommen bei Apple indes immer wieder vor. Zuletzt machte hier der verbesserte iCloud-Datenschutz im Zusammenhang mit HomePods mit alter Firmware von sich reden.

