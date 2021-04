Discord startet Clubhouse-Klon – Spotify und LinkedIn und Co sind dran

Discord bietet eine mit Clubhouse vergleichbare Funktion an, mit der Menschen sich selbst live per Audio streamen – und freilich andere Leute an den Gesprächen teilnehmen können. In dem Messaging-Dienst nennt sich die Funktion "Stage Channels" und ist auf allen gängigen Plattformen ab sofort verfügbar.

Der Unterschied zu Discords "Voice Channels" liegt darin, dass bei dem neuen Clubhouse-Klon nicht alle Zuhörer auch zugleich Sprecher sein dürfen. Allerdings können dann doch auch nicht alle Discord-Nutzer bereits einen solchen Kanal öffnen. Die Funktion lässt sich nur von Menschen mit einem Community Server starten.

Spotify, LinkedIn und Twitter hinken hinterher

Gerade erst hatten auch Spotify und LinkedIn die Arbeit an Audio-Streaming-Funktionen angekündigt. Der ursprüngliche Musikstreamingdienst Spotify hat in der Vergangenheit viel in sein Podcasts-Angebot investiert, entsprechend passt es, dass sie Betty Labs übernommen haben, ein Unternehmen, das bereits die Sport-Kommentar-App Locker Room anbietet. Damit wolle man laut eigener Aussage nichts Geringeres, als "die Zukunft des Formats Audio" gestalten. Das Angebot für Live-Formate folge "bald" – natürlich nicht nur für den Bereich Sport, sondern jede Form von Creator. "Wir geben Profi-Sportlern, Autoren, Musikern, Songwritern, Podcastern und anderen weltweiten Stimmen die Möglichkeit, in Echtzeit Diskussionen, Debatten und AMA-Sessions (ask me anything) zu halten."

LinkedIn hat dem Portal TechCrunch ebenfalls bestätigt, eine Clubhouse-Funktion für das Geschäftskontakte-Netzwerk zu testen, allerdings sei man noch in einem frühen Stadium. Twitter bietet bereits Spaces an. Allerdings stehen auch diese Audio-Chaträume noch nicht allen Nutzern zur Verfügung. Da Facebook besonders gerne beliebte Funktionen und Dienste kopiert, soll auch hier ein Audio-Bereich entwickelt werden. Wie weit fortgeschritten das ist, weiß man bisher nicht. Damit liegt Discord im Rennen um den ersten Klon für eine große Nutzerschaft weit vorne.

(emw)