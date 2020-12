Discovery+: Neuer Streaming-Dienst startet international

Auch der US-amerikanische Medienkonzern Discovery bringt einen eigenen Streaming-Dienst an den Start. Die Inhalte übernimmt Discovery+ vor allem aus der riesigen Bibliothek des Konzerns, zu dem unter anderem Animal Planet und Food Network gehören. Auch exklusive Produktionen will Discovery anbieten.

So soll Discovery+ bereits zum Start in den USA insgesamt über 55.000 einzelne Folgen verschiedener Serien anbieten, teilte das Unternehmen mit. Neben fiktiven Inhalten und Dokumentationen gehören dazu auch Reality-TV-Formate.

Die Inhalte von Discovery+ dürften sich daher von Land zu Land stark unterscheiden. Discovery hat vorerst den Marktstart in 25 Nationen angekündigt: In Großbritannien und Irland ist der Streaming-Dienst bereits verfügbar, in den USA startet er am 4. Dezember. Weiterhin soll der Dienst zum Beispiel in die Niederlande und nach Italien kommen.

Deutschlandstart unklar

Für Deutschland ist bisher kein Marktstart angekündigt. Hierzulande bekommt man den Discovery Channel bei Sky zu sehen, der US-Medienkonzern arbeitet außerdem mit ProSiebenSat.1 für den Streaming-Dienst Joyn zusammen. Ob Discovery+ für Deutschland geplant ist, blieb vorerst offen.

In den USA kostet der Streaming-Dienst 5 US-Dollar pro Monat. Dieser Preis gilt allerdings für das Angebot mit Werbeeinblendungen. Wer Disovery+ in den USA werbefrei sehen möchte, muss 7 US-Dollar monatlich an Discovery überweisen.

Keine Angaben macht Discovery in der Ankündigung zu der Auflösung, in der die Inhalte zum Streaming bereitgestellt werden sollen. Eine App fürs Schauen soll für Smart-TVs und für Mobilgeräte entwickelt werden. Außerdem kann man Discovery+ im Browser ansehen. Ob Streaming-Sticks von Amazon und Google eine App für Discovery+ unterstützen, teilte Discovery nicht mit.

(dahe)