Diskussionsplattform: GitHub Discussions erreicht stabile Version

Nachdem es über ein Jahr als Beta galt, hat GitHub Discussions den stabilen Status erreicht. Der in GitHub-Repositories zu findende Diskussionsort soll künftig neben den bestehenden Features wie der Vergabe von Labels und der Integration mit GitHub Actions weitere Funktionen bieten, unter anderem die Erstellung von Umfragen.

Funktionsweise und Anpassung

GitHub Discussions lässt sich in einem Repository auf Wunsch in den Einstellungen unter Features aktivieren. Dann erscheint zwischen Pull requests und Actions der neue Tab Discussions:

GitHub Discussions als neuer Tab in einem Repository (Bild: Microsoft)

Dort können GitHub-Nutzerinnen und -Nutzer Diskussionen erstellen, die einer bestimmten durch Maintainer und Admins eines Reporitories vorgegebenen Kategorie zuzuordnen sind. Bis zu zehn Kategorien pro Repository sind möglich. Zudem müssen Ersteller einer Diskussion zwischen den drei Formaten "open-ended discussion", "question and answer" und "announcement" wählen, wobei Letzteres Maintainern und Admins vorbehalten ist, etwa um Events und Releases mitzuteilen. In Frage-und-Antwort-Diskussionen lässt sich einer der Beiträge als Antwort auf die Diskussion markieren.

Auch bietet Discussions die Möglichkeit, Labels zu vergeben, die beispielsweise bei der Triage der Diskussionen hilfreich sein sollen. Zunächst teilt sich Discussions die in jedem neu angelegten Repository vorhandenen Default-Labels mit Issues und Pull Requests, die bug , enhancement oder question umfassen. Darüber hinaus ist das Erstellen neuer Labels mit benutzerdefinierten Namen und Farbzuweisungen möglich.

Kategorien und Labels in GitHub Discussions (Bild: Microsoft)

Anbindung und geplante Features

GitHub Discussions lässt sich per Dicussions GraphQL API und Webhooks mit dem CI/CD-Projekt GitHub Actions oder anderen bestehenden Workflows verbinden und lässt sich auch auf mobilen Geräten nutzen.

Die Arbeit an Discussions endet nicht mit dem stabilen Release, denn zwei neue Features sind schon in Planung. So sollen Maintainer künftig in der neuen Kategorie "polls" Umfragen erstellen können, um etwa das Interesse an einem Feature zu erfragen. Ein Dashboard soll ebenfalls hinzukommen, um einen Überblick über die Community zu gewähren.

Hintergrund und Entstehung

Die zu Microsoft gehörende Versionsverwaltungsplattform GitHub präsentierte GitHub Discussions erstmals auf der Online-Konferenz GitHub Satellite im Mai 2020. Damals befand sich die neue Kommunikationsmöglichkeit noch in einer geschlossenen Beta, die GitHub im Rahmen der GitHub Universe 2020 – im Dezember 2020 ebenfalls als Online-Konferenz ausgerichtet – in eine öffentliche Beta verwandelte. Ziel war es, Diskussionen einen eigenen Bereich zu bieten, um die Issue-Tracker von Projekten zu entschlacken. Zuvor blieb Maintainern eines Projekts nur die Möglichkeit, entsprechende Issues als Fragen zu taggen.

Weitere Details zum stabilen Release von GitHub Discussions bietet der GitHub-Blog.

