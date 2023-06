Disney+: "Avatar: The Way Of Water" mit englischem 3D-Ton – aber nur mit Trick

Seit dem gestrigen Mittwoch ist über Disney+ der Film abrufbar, der für viele das Highlight des vergangenen Kinojahres war: "Avatar: The Way Of Water". Doch deutsche Heimkino-Fans mit Dolby-Atmos-Anlage, bei denen auch Sound von der Decke kommt, sind enttäuscht, dass der Abo-Videostreamingdienst die Fortsetzung des Kinohits von 2009 zwar in 4K/Dolby Vision bereitstellt, aber nicht einmal der englische Originalton in dem 3D-Soundformat abrufbar ist. Stattdessen ist 5.1-Ton für O-Ton und deutsche Synchronfassung jeweils das höchste der Gefühle.

Dabei bietet Disney "Avatar: The Way Of Water" über Apples Kauf- und Mietdienst iTunes mit englischem Ton in Dolby Atmos an – und in der deutschen Fassung immerhin in Dolby Digital Plus 7.1 – aktuell zum Kauf (Lizenzerwerb).

Es geht doch

c't-Autor Timo Wolters hat jedoch herausgefunden, dass sich die verfügbaren Sprachfassungen beim neuen Avatar-Film ändern, wenn man als Nutzer bei Disney+ in den Einstellungen unter seinem Profil die App-Sprache "Englisch (US)" einstellt. Nun erhält man nicht nur eine Reihe weiterer Sprachen, sondern auch den Originalton in Dolby Atmos. Keine Änderung gibt es hingegen bei der deutschen Synchronfassung: Sie liefert Disney+ auch unter dem US-Profil weiter in Dolby Digital 5.1 aus, von 7.1-Ton fehlt bei Disney+ also jede Spur.

Stellt man die App-Sprache von "Deutsch" auf "Englisch (US)", ist bei der englische Originalton von "Avatar: The Way Of Water" auch in Dolby Atmos verfügbar.

Laut Wolters lohnt sich das Umstellen auf die Dolby-Atmos-Spur: Die englische Fassung lege dann von Beginn an lauter los und hat in den Actionszenen rund 5 dB mehr an Lautstärke. Sie sei aber auch noch druckvoller und kräftiger und in der Dynamik etwas besser – und schlage damit viele Atmos-Tonspuren von Marvel-Filmen der vergangenen Jahre. Die vollständige Rezension ist auf Wolters Website Blu-ray-Rezensionen.net abrufbar.

Auch noch auf Scheibe

"Avatar: The Way Of Water" erscheint am 6. Juli auch noch auf Blu-ray Disc, auf 3D-Blu-ray und auf UHD-Blu-ray (als Steelbook). Wie bei Disney üblich, gibt es Dolby-Atmos-Ton nur auf der 4K-Scheibe und nur für den Originalton – dafür aber immerhin mit dem verlustfrei arbeitenden Kompressionsverfahren Dolby TrueHD als Grund-Codec, während beim Stream bestenfalls Dolby Digital Plus als Basis zum Einsatz kommt. Den deutschen Ton gibt es hier wiederum in Dolby Digital Plus 7.1.

Eine Woche später erscheint dann auch noch der erste Avatar-Film hierzulande auf UHD-Blu-ray (in gewöhnlicher Hülle) - wiederum mit englischem Ton in Dolby Atmos (mit Dolby TrueHD als Basis), aber mit deutschem Ton nur in enttäuschendem Dolby Digital 5.1. (nij)