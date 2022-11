Disney-Chef: Kein Verkauf an Apple geplant

Nach der Rückkehr an die Spitze des Unterhaltungskonzerns Disney hat Bob Iger die Gerüchte über einen Aufkauf durch Apple klar zurückgewiesen: In einem großen internen Meeting erklärte der Konzernchef Berichte über eine solche Fusion der beiden Unternehmen gegenüber Mitarbeitern als "reine Spekulation", schreiben US-Medien unter Verweis auf informierte Personen. Disney könne sich allein auf dem Markt behaupten. Auch Disney selbst habe derzeit keine weiteren großen Übernahmen anderer Firmen im Blick, betonte Iger zugleich.

Igers Rückkehr sorgte für Apple-Spekulationen

Iger hat im November überraschend erneut die Führung von Disney übernommen und damit die Verkaufsspekulationen losgetreten. Mit Disney+ ist der Unterhaltungskonzern aus dem Stand zu einem Riesen im Streaming-Geschäft geworden, hohe Kosten, Fehltritte des geschassten Vorgängers Bob Chapek und ein niedriger als erwarteter Quartalsgewinn sorgten zuletzt aber für Enttäuschung an der Börse.

Die Verbindungen zwischen Disney und Apple reichen weit zurück und gelten als eng, besonders zwischen Iger und dem verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs. Als frischer Disney-Chef kaufte Iger im Jahr 2006 Steve Jobs’ auf Computeranimation spezialisiertes Studio Pixar – und holte den damaligen Apple-Chef in den Disney-Verwaltungsrat. Im Jahr 2019 schrieb Iger in einem Buch, wenn Steve Jobs noch am Leben wäre, hätte man die Konzerne wohl zusammengelegt oder die Möglichkeit zumindest "sehr ernsthaft erörtert". Seitdem wird regelmäßig über eine Apple-Disney-Fusion spekuliert.

Apples wachsende Entertainment-Ambitionen

Apple ist in den letzten Jahren immer tiefer in das Medien-, Streaming- und Abogeschäft eingestiegen und steckt längst Milliarden in die Produktion eigener Inhalte für den Dienst TV+. Bei Übernahmen zeigte sich Apple bislang allerdings sehr konservativ, der größte Kauf der letzten Jahre war die Marke Beats – mit rund 3 Milliarden US-Dollar ein vergleichsweise kleiner Deal neben vielen Riesenübernahmen in der Technik- und Unterhaltungsbranche. Mit dem erwarteten Einstieg in den Markt für Mixed-Reality-Headsets dürfte Apple auch seine Entertainment-Ambitionen weiter ausbauen.

(lbe)