Disney+: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" kommt am 22. Juni

Disneys aktueller Kinofilm "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" kommt am 22. Juni zu Disney+. Dort wird er allen Abonnentinnen und Abonnenten ohne Zusatzzahlung zur Verfügung stehen. Zwischen Kinostart und Streaming-Start liegen also weniger als 50 Tage.

In den vergangenen Jahren hatte Disney mehrfach Zusatzzahlungen verlangt, wenn man gerade erst im Kino gezeigte Filme zeitnah beim Streaming-Dienst sehen wollte. Für "Mulan" verlangte Disney 2020 etwa 22 Euro zusätzlich zu den Abogebühren, erst drei Monate später wurde der Film Teil des regulären Abos. Zuletzt hat Disney von dieser Strategie Abstand genommen.

Seit Jahren zanken sich Kinoketten mit Medienkonzernen wie Disney, die Kino-Exklusivitätsfenster zugunsten der eigenen Streaming-Dienste schrumpfen lassen. Viele Ketten stehen auch wegen der zusätzlichen Belastung durch die Coronapandemie vor dem Konkurs.

Disney+ mit Werbung

Disney plant derweil, mit einem werbegestützten Abonnement von Disney+ noch mehr Nutzerinnen und Nutzer zur Mitgliedschaft bewegen zu können. Bis zum Fiskaljahr 2024 soll Disney+ 230 bis 260 Millionen Mitglieder zählen, teilte Disney mit. Derzeit hat Disney+ 130 Millionen Mitglieder und liegt damit noch deutlich hinter Netflix mit etwa 222 Millionen Usern zurück.

Diese Abo-Version soll zu geringeren monatlichen Gebühren verfügbar sein, teilte das Unternehmen mit – kostenlos wird sie also nicht. Der Marktstart des Disney+-Abos mit Werbeanzeigen ist in den USA für Ende 2022 geplant.

International soll das Disney-Abo mit Werbung dann 2023 verfügbar werden. Offen ist noch, wie viel Abonnentinnen und Abonnenten sparen, wenn sie bereit sind, Werbeanzeigen anzusehen. Derzeit kostet Disney+ 9 Euro im Monat, das Jahresabo schlägt mit 90 Euro zu Buche.

(dahe)