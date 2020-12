Disney: Dutzende Serien und Filme zu Star Wars und Marvel angekündigt

Disney will für seinen Streaming-Dienst Disney+ in den kommenden Jahren alleine rund 10 Star-Wars-Serien produzieren, 10 Serien im Marvel-Universum und Dutzende weitere. Das kündigte der US-Unterhaltungskonzern am Donnerstag an und nannte dabei jede Menge Namen. Für den Streaming-Dienst sollen demnach auch ein neuer Teil von "Sister Act" produziert werden, "Pinocchio", ein Film im Universum von Peter Pan, ein Film zu "Chip und Chap – Die Ritter des Rechts", ein Prequel zum "König der Löwen" und einige mehr. Außerdem soll es mit "Star" einen weiteren Streaming-Dienst geben, der in Europa am 23. Februar 2021 öffnen soll.

Sehr viel Star Wars, sehr viel Marvel

Im Rahmen der mehrstündigen Veranstaltung am "Investor Day 2020" kündigte Disney unter anderem an, die "Star-Wars-Galaxie so sehr zu erweitern", wie nie zuvor. Geplant ist demnach eine Serie "Obi Wan Kenobi" mit Ewan McGregor und Hayden Christensen, sowie die zwei Serien "Rangers of the New Republic" und "Ahsoka" die in der Zeit von "The Mandalorian" spielen. Weitere Titel sind demnach etwa "Andor", "Lando" und "The Droid Story". Kinofilme soll es auch geben, der nächste im Dezember 2023 mit dem Titel "Roque Squadron". Auch einen neuen "Indiana Jones" hat Disney demnach in Auftrag gegeben.

Disney hat weiterhin angekündigt, das Marvel Cinematic Universe ausbauen zu wollen, bei Disney+ und in den Kinos. Dazu soll etwa Samuel L. Jackson in einer Serie "Secret Invasion" auftreten, weitere Projekte tragen die Titel "Ironheart" und "Armor Wars". Bei den Filmen gibt es Fortsetzungen für Ant-Man, Doctor Strange, Thor, Black Panther, Captain Marvel und die Guardians of the Galaxy. Neu eingeführt werden etwa die Fantastic Four, bereits angekündigt waren Filme zu Black Widow, Shang Chi und den Eternals. Auch die anderen hauseigenen Kanäle und Dienste bekommen jede Menge neuer Inhalte, so soll etwa "It’s Always Sunny in Philadelphia" (FX) mit vier weiteren Staffeln zur am längsten laufenden Sitcom werden.

Gebeutelt von Corona

Mit der Ankündigung, das Angebot von Disney+ umfangreich zu erweitern, unterstreicht Disney den Plan, sich fortan auf den Streaming-Dienst konzentrieren zu wollen. Die Einschränkungen der Corona-Krise hatten den Entertainment-Giganten finanziell hart getroffen, weil weltweit Kinos und Vergnügungsparks geschlossen wurden, oder weniger Besucher anzogen. Disney+ war einer der wenigen Lichtblicke für den Konzern, der wegen der Krise zehntausende Mitarbeiter entlässt. Der Konzern hatte deswegen einen Umbau angekündigt, will seinen Weg zum Direktkundengeschäft beschleunigen und Disney+ zum zentralen Baustein dafür machen.

(mho)