Disney+: Künftig mit Bereich für Erwachsene – und höheren Abogebühren

Ab dem 23. Februar lassen sich in Europa, Kanada und Neuseeland über Disney+ auch Inhalte abrufen, die sich an ein erwachseneres Publikum richten. Dafür wird ein neuer, zugangsgeschützter Bereich namens "Star" integriert. Im Gegenzug erhöht Disney den Abopreis von regulär 6,99 auf 8,99 Euro pro Monat, während das Jahresabo künftig 89,90 statt 69,99 Euro kostet. Die aktuellen Preise sollen für Bestandskunden aber wohl noch sechs Monate gelten.

Dies gab Disney+ am gestrigen Donnerstag im Rahmen seines, in diesem Jahr als virtuelles Event abgehaltenen, "Investor Day" bekannt. Disney+ war bislang ausschließlich auf Filme und Serien zugeschnitten, die sich auch für Kinder und Jugendliche eignen. Der Zugang zu "Star" muss vom Inhaber des Abonnements freigeschaltet werden und lässt sich für einzelne Benutzerprofile sperren.

"Star" war im August vom neuen CEO Bob Chapek präsentiert worden, nachdem sein Vorgänger Bob Iger zuvor noch den Plan verfolgt hatte, den US-amerikanischen Dienst "Hulu" zu internationalisieren. Hulu war seinerzeit von mehreren Medienunternehmen gemeinsam gegründet worden, steht mittlerweile aber unter der alleinigen Kontrolle von Disney und wird in den USA im Bundle mit Disney+ angeboten.

Im Unterschied zu Hulu wird Star keine Inhalte anderer Studios jenseits der Disney-Familie anbieten. Zum Mäuseimperium gehört mittlerweile aber unter anderem ABC, FX, Freeform, Fox Searchlight, and 20th Century Studios (ehemals 20th Century Fox), so dass es an Filmen und Serien nicht mangeln dürfte. Unklar ist nun, welche Pläne Disney künftig mit Hulu verfolgt.

Auf dem Investor Day gab Disney auch bekannt, dass das Unternehmen mit Disney+ in rund einem Jahr seit dem US-Start weltweit 86 Millionen Abonnenten gewinnen konnte. Damit hat der Dienst fast die Marke erreicht, die vor dem Start bis 2024 vorgegeben worden war. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis Disney+ die schwarze Null erreicht: Im Geschäftsjahr 2020 musste die Direct-to-Consumer-Sparte Verluste in Höhe von 2,8 Mrd. US-Dollar hinnehmen. Diesen werden nach Einschätzung von Analysten weiter klettern und erst 2022 ihren Höhepunkt erreichen. Mit Gewinnen sei daher erst ab 2024 sei mit Gewinnen zu rechnen.

(nij)