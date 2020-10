Disney+: "Mulan" jetzt auch bei anderen Anbietern verfügbar

Disneys Spielfilm "Mulan" ist ab dem 6. Oktober auch bei anderen Anbietern verfügbar. Dazu gehören Amazon und Google Play. Bislang war der von Disney produzierte Film ausschließlich beim hauseigenen Streaming-Dienst Disney+ verfügbar.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich Disney bei der Veröffentlichung für eine digitale Strategie entschieden: In Deutschland kam der Film nicht in die Kinos, man konnte ihn bisher lediglich als Abonnent von Disney+ sehen – falls man bereit war, etwas draufzuzahlen. Zusätzlich zur Abo-Gebühr von 7 Euro im Monat verlangt Disney eine einmalige Zahlung von 22 Euro, um "Mulan" sehen zu können.

"Mulan" bei Amazon günstiger

Bei der Disney-Konkurrenz wird "Mulan" sogar günstiger angeboten: Bei Amazon kann die 4K-Fassung des Films derzeit für 16,50 Euro vorbestellt werden. Das Angebot im Play Store kann da nicht mithalten: Dort wird lediglich die FullHD-Version angeboten. Sie kostet 22 Euro.

Wer sich gedulden kann und sich mit einem Stream zufriedengibt, kann auf den 4. Dezember warten: Dann wird Mulan nämlich ins reguläre Disney+-Abonnement aufgenommen. Die einmalige Zahlung für den Spielfilm fällt dann weg.

Auf Disney+ wird "Mulan" auf kompatiblen Endgeräten in 4K mit dynamischem HDR-Bild in Dolby Vision und mit englischsprachigem 3D-Sound in Dolby Atmos präsentiert.

(dahe)