Disney+: "Mulan" kostet in Deutschland 21,99 Euro extra

Wie in den USA wird der Film "Mulan" auch hierzulande ab dem 4. September exklusiv über den Videostreamingdienst Disney+ abrufbar sein.

Disney+ bietet "Mulan" Anfang September auch in Deutschland gegen Aufpreis an. Der "VIP"-Zugang für rund 22 Euro wird bereits in der App des Dienstes beworben. (Bild: Disney+ (Screenshot App))

Und wie in den Staaten müssen Abonnenten einen Aufschlag zahlen, um den ursprünglich fürs Kino produzierten Abenteuerstreifen sehen zu können. Nicht-Abonnenten wird der Film offenbar nicht angeboten, auch nicht über übliche Kauf/Miet-Dienste wie iTunes.

Während Disney in den USA 30 Dollar verlangt, kostet der "VIP-Zugang" zum Film hierzulande 21,99 Euro. Die Möglichkeit, den Film "vor allen anderen Abonnenten zu sehen", wird nun offiziell in der App des Dienstes beworben.

Präsentiert wird der Film auf passenden Endgeräten in 4K mit dynamischem HDR-Bild in Dolby Vision und 3D-Sound in Dolby Atmos. Letztere dürfte sich allerdings auf den englischen Originalton und nicht auf die deutsche Synchronfassung beziehen. Diese liegt wahrscheinlich in Dolby Digital Plus 5.1 vor.

Laut Disney sollen Abonnenten, die den Film erwerben, diesen so oft anschauen können, wie sie wollen – solange sie ein aktives Disney+-Abo haben. Unklar ist bislang, ob der Film wieder abrufbar ist, wenn ein Kunde sein Abo zwischenzeitlich kündigt und später unter demselben Account fortsetzt.

(nij)