Disney+: Neue Funktion ermöglicht Gruppen-Videoabende mit bis zu sieben Nutzern

Einsame Videoabende vor dem Fernseher oder am Mobilgerät gehören nach der Vorstellung von Disney künftig der Vergangenheit an: Über die neue Funktion "Groupwatch" bietet der Konzern Nutzern seines Videostreamingdienstes Disney+ die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden Filme, Serien und Dokumentationen zu schauen, auch wenn die Mitgucker in anderen Teilen des Landes leben. Das neue Feature ist ab sofort in den USA verfügbar und soll noch im Herbst auch den europäischen Kunden des Dienstes ohne Aufpreis zur Verfügung gestellt werden.

Die neue "Groupwatch"-Funktion von Disney+ wird von einem Nutzer über dessen Mobilgerät gestartet. (Bild: Disney+)

Gestartet wird Groupwatch stets auf einem Mobilgerät über ein neues Icon, das auf der Detailseite zum jeweiligen Titel zu finden ist. Die eigentliche Wiedergabe kann dann aber auch über einen Streaming-Client am TV oder die TV-App im Fernseher laufen. Ruft ein Nutzer die Groupwatch-Funktion auf, erhält er einen Link, den er an die gewünschten Mitgucker weitergeben kann. Über diesen Link starten die beteiligten Nutzer dann ihrerseits die Wiedergabe. Eine synchronisierte Wiedergabe ist laut Disney+ über bis zu sieben Nutzerkonten gleichzeitig möglich.

Verteilte Kontrolle

Während des Gruppenguckens können alle Beteiligten die Kontrolle über die Wiedergabe ergreifen - also beispielsweise diese für einen Toilettengang pausieren. Auch das Vor- und Rückspulen ist möglich, um eine Szene abermals zu betrachten oder eine langweilige Stelle zu überfliegen.

Während der synchronisierten Wiedergabe können die Teilnehmer den Mitguckern ihre Gefühle über Emohis mitteilen, die dann in deren (TV-)Bild eingeblendet werden. (Bild: Disney+)

Zudem können Nutzer im Groupwatch-Betrieb über die Disney+-App auf die jeweilige Szene mit sechs verschiedenen Emojis (für "Like", "Lustig", "Traurig", "Wütend", "Verängstigt" und "Überrascht") in Echtzeit reagieren.

Das alles erinnert an Studien (unter anderem von Alcatel-Lucent), die sich zum Start von IPTV mit den Möglichkeiten des Internet-Fernsehens beschäftigt hatten. Auch darin wurden gemeinsame Fernsehabende über Distanz vorgeschlagen, wobei die Teilnehmer sich aber mittels Webcams und Headsets auch sehen und miteinander sprechen können sollten.

Die Idee, Kommentare zum Geschehen auf dem Bildschirm über Emojis und ähnlichem abzugeben, existierte damals auch bereits. Ein Vorschlag der Entwickler war beispielsweise, dass die Zuschauer während eines Fußballspiels nach Schiedsrichterentscheidungen virtuelle Bomben aufs Spielfeld werfen können sollten. Dieser Plan wurde letztlich aber nicht umgesetzt.

(nij)