Disney+: "Star Wars"-Serie "Ahsoka" kommt am 23. August

Disney will die erste Folge der "Star Wars"-Serie "Ahsoka" am 23. August veröffentlichen. Hauptfigur ist die Ex-Jedi Ahsoka Tano, die in der animierten "The Clone Wars"-Serie erstmals als Padawan von Anakin Skywalker etabliert wurde.

Die kommende Disney-Serie spielt nach Episode 6. Die von Rosario Dawson gespielte Ahsoka wird sich in der Serie mit Imperiums-Admiral Thrawn anlegen, für den Disney Lars Mikkelsen angeheuert hat. Dawson hatte als Ahsoka bereits Gastauftritte in den Disney-Serien "The Mandalorian" und "The Book of Boba Fett". Mit "Ahsoka" bekommt sie nun ihre eigene Serie. "Ahsoka" soll aus acht Folgen bestehen, die im Wochentakt ausgestrahlt werden.

Serien und Filme um "Star Wars"

Zuletzt hatte Disney einer zweiten Staffel der Serie "Kenobi" eine Absage erteilt, nachdem Staffel 1 von Kritikern und Fans weitgehend bemängelt wurde. Gelobt wurde dagegen die Serie "Andor", deren zweite Staffel für August 2024 angekündigt wurde. Die Dreharbeiten laufen aktuell.

Ebenfalls für 2024 geplant ist die Serie "The Acolyte", in der Disney eine komplett neue Ära des "Star Wars"-Universum etablieren möchte. Noch in diesem Jahr ist derweil die Serie "Skeleton Crew" geplant, die sich mit mehreren Kindern in Hauptrollen voraussichtlich an ein jüngeres Publikum richten soll. Auch Jude Law ist Teil des Casts.

Zusätzlich zur Serien-Offensive, mit der Disney seinen Streaming-Dienst Disney+ stärken möchte, sind mehrere Filme im "Star Wars"-Universum in Arbeit. Im April hat Disney gleich drei Filme angekündigt: Ein Projekt von James Mangold soll die Ursprünge der Jedi ergründen und tausende Jahre vor dem ersten Film spielen. Dave Filoni arbeitet derweil an einem Film, der die Handlungsstränge der neuen Republik aufgreift.

Und Sharmeen Obaid-Chinoy dreht einen Film, der auf Episode 9 "Der Aufstieg Skywalkers" anknüpft. Dabei soll erneut Daisy Ridley als Rey auftreten. Unklar ist noch, ob es sich um eine Einzelauskopplung oder den Auftakt einer neuen Trilogie handelt. Termine für die Filmstarts sind noch nicht bekannt.

(dahe)