Disney+: Star-Wars-Serie "Kenobi" läuft am 25. Mai an

Die Star-Wars-Serie "Kenobi" wird ab dem 25. Mai beim Streaming-Dienst Disney+ zu sehen sein. Disney kündigte den Starttermin im Rahmen der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen am Mittwoch an. "Kenobi" wird exklusiv bei Disney+ zu sehen sein und voraussichtlich im Wochentakt erscheinen.

Nähere Details sind aktuell rar. Bekannt ist aber, dass Ewan McGregor erneut in die Rolle des Jedi-Meisters Obi-Wan Kenobi schlüpfen wird, die er bereits in den Filmen "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung", "Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger" und "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith" ausfüllte. Ihn unterstützen wird Hayden Christensen, Schauspieler von Anakin Skywalker, in der Rolle des Darth Vader. "Kenobi" spielt zehn Jahre nach Episode III.

Das Star-Wars-Universum gehört zu den wichtigsten Disney-Lizenzen, Serien um das kultige Sci-Fi-Universum bringen Disney+ Abonnentinnen und Abonnenten. Erfolgreich war der Streaming-Dienst unter anderem mit "The Mandalorian", derzeit läuft "The Book of Boba Fett".

In Planung sind neben "Kenobi" noch weitere Disney-Serien. Dazu gehört die Serie "Ahsoka" um die gleichnamige Ex-Jedi, die wie in "The Mandalorian" von Rosaria Dawson gespielt werden wird. Ebenfalls in Arbeit ist eine Serie um den aus "Rogue One" bekannten Cassian Andor, die schlicht "Andor" heißen wird.

Disney+ mit starkem Quartal

Disneys Streaming-Dienst Disney+ übertraf Prognosen von Analysten im jüngsten Quartal mit 11,8 Millionen neuen Abonnenten deutlich. Ende 2021 zählte er knapp 130 Millionen Kunden, Rivale Netflix kommt auf knapp 222 Millionen. Disney möchte Abonnentenzahl bis 2024 auf über 230 Millionen zu steigern.

In den drei Monaten bis Anfang Januar kletterte Disneys Gesamtgewinn im Jahresvergleich um 34 Prozent auf 21,8 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente Disney 1,1 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen stark wegen geschlossener Freizeitparks unter der Pandemie gelitten und nur 17 Millionen Dollar Gewinn erzielt.

