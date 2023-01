Disney+: Trailer zur dritten Staffel "The Mandalorian" veröffentlicht

Vor dem Start der dritten Staffel von "The Mandalorian" hat Disney einen neuen Trailer veröffentlicht. Er zeigt die Hauptfiguren Grogu und den Mandalorianer wiedervereint, dazu gibt es jede Menge Actionszenen zu sehen. Die Staffel dreht sich offenbar um die Rückkehr der Mandalorianer zu ihrem Heimatplaneten Mandalore. Jedi-Baby Grogu wird dem Trailer zufolge in der neuen Staffel auch vermehrt selbst austeilen.

Die dritte Staffel der erfolgreichen "Star Wars"-Serie will Disney ab dem 1. März 2023 ausstrahlen. Staffel 1 hatte Disney im Oktober 2019 als Zugpferd zum Launch seines Streaming-Dienstes Disney+ veröffentlicht, Staffel 2 folgte 2020. Zwischendurch waren die Figuren aus der Serie in "The Book of Boba Fett" zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu Staffel 3 von "The Mandalorian" (Quelle: Disney)

"Star Wars" auf Disney+

Wie beide vorherigen wird auch die dritte Staffel von "The Mandalorian" exklusiv auf Disney+ verfügbar sein. Üblicherweise veröffentlicht Disney einzelne Folgen seiner Serien im Wochentakt. "The Mandalorian" ist Teil eines wachsenden Serienangebots für "Star Wars"-Fans auf Disney+. Alleine 2022 wurden mit "Kenobi" und "Andor" zwei Serien im "Krieg der Sterne"-Universum veröffentlicht.

Auch andere bekannte Figuren aus dem Sci-Fi-Universum bekommen eigene Serien. In "Ahsoka" schlüpft Rosario Dawson in die Rolle der gleichnamigen Jedi, die in der Serie "The Clone Wars" als Lehrling des jungen Anakin Skywalker eingeführt wurde. Die Serie soll 2023 auf Disney+ ausgestrahlt werden. Auch die Serie "Skeleton Crew" ist für 2023 geplant.

Eine ursprünglich geplante Serie namens "Rangers of the New Republic" wurde derweil eingestampft, auch bei einer angekündigten Serie um Lando Calrissian herrscht derzeit noch Stillstand. Derweil bereit Disney auch eine Serie in der neuen "High Republic"-Ära des "Star Wars"-Kanons vor, die den Namen "The Acolyte" tragen soll.

(dahe)