Dritte Staffel von "The Mandalorian", dazu "Andor": Disney zeigt Trailer

Der Disney-Konzern hat bei der Hausmesse seines Fanclubs D23 einen ersten Trailer zur dritten Staffel der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" gezeigt. Dass "Mando", die von Pedro Pascal dargestellte Hauptfigur, in einem dritten Durchgang zurückkehren würde, wissen wir bereits seit Mai dieses Jahres. Als Startdatum nannte Disney damals Februar 2023 – in dem nun veröffentlichten Video ist lediglich das Jahr 2023 angegeben.

Bekannte Gesichter aus der vorigen Staffel

Von der Handlung war seit der "Star Wars Celebration" im Mai nur bekannt, dass Mando mit seinem Schützlign Grogu (von Fans auch "Baby Yoda" genannt) zum Planeten Mandalore reisen wird, der Heimat seines Clans. In dem 1:50 Minuten langen Trailer sind vor allem bekannte Figuren zu entdecken: Die Waffenschmiedin The Armorer (dargestellt von Emily Swallow) sowie Bo-Katan (Katee Sackhoff), beide Mandalorianerinnen; der zwielichtige Greef Karga, Führer der Kopfgeldjägergilde (Carl Weathers); der seit der ersten Folge mitwirkende Dr. Pershing (Omid Abtahi) und die Mechanikerin Peli Motto (Amy Sedaris).

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Trailer zur dritten Staffel von "The Mandalorian"

Mando behütet weiterhin väterlich seinen zum Einsatz der Macht fähigen Gefährten Grogu ("A clan of two" wird das Duo im Trailer genannt), jedoch wird ihm auch vorgeworfen, seinen Helm abgenommen zu haben, weshalb er nicht mehr als Mandalorianer betrachtet werden könne. Der Trailer zeigt Kämpfe und wilde Verfolgungsjagden von Raumschiffen und endet mit Mandos Frage an Grogu: "Bereit für ein Abenteuer?" Die zweite Staffel der Serie kam 2020 heraus und knüpfte an den Erfolg der ersten an. Sie umfasste 16 Folgen, die Erste dagegen nur 8; wie viele es diesmal werden, gab Disney nicht bekannt – auch nicht, ob der Serienstart international synchron erfolgt.

Außerdem zeigte Disney bei der D23 Expo einen "offiziellen" Trailer zur Serie "Andor". Die neue Serie um den Piloten Cassian Andor aus dem Star-Wars-Ableger "Rogue One" (erneut dargestellt von Diego Luna) hatte das Unternehmen bereits 2020 angekündigt, aber erst kürzlich gab es den ersten Teasertrailer zu sehen. Der neue Trailer ist Action-lastig und zeigt mehr vom Inhalt: die Anfänge der Rebellion gegen das Imperium, zeitlich wenige Jahre vor "Rogue One" angesiedelt. Die Serie startet am 21. September bei Disney+ mit 12 Folgen (die Abfolge der Veröffentlichungen ist noch unbekannt).

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Ebenfalls zu sehen gab es bei der D23 Expo einen Trailer für eine Serie von Animations-Kurzfilmen aus dem Star-Wars-Universum: "Tales of the Jedi". Die Filme sollen ab 23. Oktober auf Disney+ zu sehen sein. Disney kündigte zudem eine zweite Staffel des Nachfolgers der "Clone Wars"-Animationsserie "The Bad Batch" an, sie soll am 4. Januar 2023 verfügbar sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Trailer zur Kurzfilm-Serie "Tales of the Jedi"

(tiw)