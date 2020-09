Disney+: Trailer zur zweiten Staffel von "The Mandalorian" veröffentlicht

Disney hat einen ersten Trailer zur zweiten Staffel der Serie "The Mandalorian" veröffentlicht. Die neue Staffel des Star-Wars-Abenteuers startet am 30. Oktober auf Disney+. Im Gegensatz zu Staffel 1 ist Staffel 2 von "The Mandalorian" in Deutschland gleichzeitig mit den USA zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Staffel 2 von "The Mandalorian" (Quelle: Disney)

"The Mandalorian" gehört zu den wichtigsten Serien auf Disney+, zum Start der Streaming-Plattform stellte sie einen der Hauptgründe für das Abonnement dar. Wegen des Erfolgs der Serie produziert Disney aktuell gleich mehrere weitere Formate im Star-Wars-Universum.

Eine Serie wird sich dabei um das Leben von Cassian Andor vor den Ereignissen aus dem Film "Rogue One" drehen. Die Hauptfigur wird dabei erneut von Diego Luna gespielt. In Arbeit ist weiterhin eine Serie um das Leben von Obi-Wan Kenobi zwischen den Episoden "Rache der Sith" und "Eine neue Hoffnung" mit Ewan McGregor in der Hauptrolle. Eine dritte Serie soll sich primär um weibliche Figuren im Star-Wars-Universum drehen.

(dahe)