Disney+ auf Sky Q verfügbar, später auch über Sky Ticket TV Stick

Für deutsche und österreichische Sky-Kunden ist die Disney+-App ab sofort auf Sky-Q-Geräten verfügbar. Dies gab Sky am Donnerstag bekannt. Mit der Integration will Sky sein "Sky Q"-Angebot nach eigenen Angaben "als führende All-In-One-Plattform weiter ausbauen".

Die App bietet den Zugriff auf die Inhalte von Disney+ mit den Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und der neuen Film- und Serien-Welt "Star". Ab Sommer sollen Disney+-Inhalte nach Angaben von Sky in die Sky-Q-Suche integriert werden.

Auch Kunden, die einen Sky Ticket TV Stick besitzen, erhalten laut Sky in wenigen Wochen die Möglichkeit, einfach auf die Disney+-App zuzugreifen. Einschränkend muss man hierzu allerdings feststellen, dass der Stick maximal HD-Auflösung und 5.1-Ton bietet, während Disney+-Inhalte mit bis zu 4K-Auflösung mit erhöhtem Kontrastumfang (High Dynamic Range, HDR) und (englischen) Dolby-Atmos-Ton bereitstehen.

Christian Hindennach, Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland, betont in der Mitteilung, dass dank der Integration von Disney+ ab sofort kein Hin- und Herschalten mehr nötig sei, um nach "Zack Snyder’s Justice League" auf Sky Cinema oder dem Topspiel der Fußball-Bundesliga direkt eine Episode von "The Falcon and the Winter Soldier" anzusehen. Auch für alle, die ihr Sky-Programm über den Sky Ticket TV Stick streamen, werde der Zugang zu Disney+ nun "so einfach wie nie zuvor".

Dass die Integration von Disney+ bei Sky erst rund ein Jahr nach dem Start des Dienstes erfolgt, soll nach einem unbestätigten DWDL-Bericht der seinerzeit geschlossenen Vermarktungs-Partnerschaft zwischen dem Disney-Konzern und der Deutschen Telekom geschuldet sein. (nij)