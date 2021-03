Disney+ knackt Marke von 100 Millionen Bezahlabos

Der Streamingservice des US-Unterhaltungsriesen Walt Disney hat die Marke von 100 Millionen zahlenden Abonnenten überschritten. Vorstandschef Bob Chapek sprach beim virtuellen Aktionärstreffen am Dienstag von einem "enormen Erfolg" – Disney+ habe diesen Meilenstein in nur rund 16 Monaten erreicht. Der Online-Videodienst war im November 2019 in den USA eröffnet worden und ist inzwischen in 59 Ländern zu empfangen.

Großer Abstand zum Marktführer

Anleger waren wenig beeindruckt von den Zahlen, die Aktie reagierte im US-Börsenhandel verhalten und notierte zuletzt im Minus. Bislang wirft Disneys Streaming-Geschäft keinerlei Gewinne ab, und trotz des beeindruckenden Wachstums bleibt der Abstand auf den Marktführer Netflix groß. Der Streaming-Pionier hatte in der Pandemie ebenfalls stark zugelegt und zählte zum Jahresende schon knapp 204 Millionen zahlende Nutzer.

Netflix ist zwar schon viel länger verfügbar und in deutlich mehr Ländern vertreten, doch die Aufholjagd dürfte für Disney in Zukunft kaum leichter werden. Netflix versucht, die Konkurrenz mit einem enormen Produktionsbudget auf Distanz zu halten. Zudem war der starke Start von Disney+ auch maßgeblich günstigen Preisen und befristeten Lockangeboten geschuldet. Disney betreibt neben dem Service unter eigener Marke auch noch die Steaming-Dienste Hulu und ESPN+. Disney+ wurde zuletzt deutlich erweitert.

(mho)