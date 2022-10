Disney trackt im Themenpark und passt Disney Plus an

Bei Disney arbeitet man daran, Online- und Offline-Daten zusammenzuführen. CEO Bob Chapek hat in einem Interview auf einem Event des "Wall Street Journals" erzählt, dass man die Sehgewohnheiten aus Disney Plus dafür nutzen wolle, auch in den Themenparks passende Angebote zu finden – und freilich ebenfalls andersherum.

Als Beispiel führt der Disney-Chef die Fahrt mit der Attraktion zu "Fluch der Karibik" an. Das Wissen darum könne genutzt werden, um auch bei Disney Plus passende Inhalte anzuzeigen. "Was du dann bekommst, ist ein auf dich zugeschnittenes Programm, einzigartig und personalisiert entsprechend deinen Vorlieben", schwärmt Chapek und erklärt allerdings nicht, ob das dann einfach noch mehr Filme aus der Saga sein werden. So oder so, viele andere Menschen dürften eher schaudern bei dem Gedanken: Tracking in der Offline-Welt online benutzt. Dabei ist nicht klar, wie weit die Nutzung der Daten reichen soll. Personalisierte Werbung für eigene Produkte erscheint recht logisch, von Drittanbietern ist nicht die Rede.

Disneys "Next Generation Storytelling"

Auf die Frage, wann die Funktion verfügbar sein könnte, gab es noch keine konkrete Antwort. Man sei aber mit voller Stärke an der Umsetzung dran. Disney trackt die Besucher der Parks bereits seit langem, jedoch ohne diese Daten mit anderen zusammenzuführen. Schon seit 2013 hat der Konzern für seine Themenparks Eintrittsbänder im petto, die Standortdaten und Kaufverhalten sammeln und auswerten – sogenannte "Magic Bands". Für die Parks stehen auch Apps zur Verfügung. Neben einem Übersichtsplan zeigen sie etwa Wartezeiten der Fahrgeschäfte an oder geben Aufgaben, die im Park zu erfüllen sind. Sie fragen beispielsweise nach dem Alter, mit ihnen kann man in Hotels einchecken.

Ziel der Zusammenführung und Erkenntnisse ist eine "Nächste Generation des Storytellings". Ein Arbeitstitel, der seit längerem bei Disney im Umlauf ist und zu einer eigenen Abteilung wurde. Wie "The Verge" schreibt, entspricht das Disneys Vorstellung eines Metaverse beziehungsweise der Nutzung von Augmented Reality.

(emw)