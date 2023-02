Display-Experte: MacBook Air mit 15 Zoll schon im April

Apple steht offenbar kurz davor, eine zweite Variante des MacBook Air (MBA) auf den Markt zu bringen. Davon geht der Display-Experte Ross Young, der in der Vergangenheit häufiger mit seinen Prognosen richtig lag, aus. Seiner jüngsten Analyse zufolge hat die Lieferkette soeben damit begonnen, Panels für ein 15,5-Zoll-Modell des MBA herzustellen. Damit könnte es angeblich "Anfang April" zu einer Auslieferung kommen, so Ross in einem Tweet an seine Abonnenten.

Bereits früher zwei MBA-Größen

Apple hatte 2008 mit einem 11 Zoll großen Intel-basierten MacBook Air begonnen, dem damals dünnsten vollwertigen Notebook der Welt. Zwei Jahre später wurde eine 13,3-Zoll-Variante hinzugefügt. Diese baute der Konzern sehr lange, 2019 wurde die 11-Zoll-Version eingestellt. 2020 erschien dann eine auf dem 13,3-Zoll-Intel-Modell basierende Apple-Silicon-Baureihe. 2022 kam im Sommer schließlich das MacBook Air M2 mit neuem Design und 13,6 Zoll hinzu, dem der Konzern auch neue Farben spendierte.

Auf Basis des MacBook Air M2 scheint Apple nun die von Young erwartete 15,5-Zoll-Version zu planen. Zu dieser gibt es bereits seit Monaten Gerüchte, allerdings tat sich bislang noch nichts. Neben der ersten Variante des Mac Pro mit Apple Silicon, die bereits im vergangenen Jahr erwartet worden war, könnte das MacBook Air M2 15,5 die einzige komplett umgestaltete neue Mac-Variante sein, die Apple in diesem Jahr vorstellt. Analysten sagen ein eher langweiliges Jahr für Apple-Rechner voraus.

MacBook mit 12 Zoll erstmal beerdigt

Nutzer und Apple-Beobachter hatten einst eigentlich erwartet, dass Apple ein neues Kompakt-Notebook im Sinne des 12-Zoll-MacBook auf den Markt bringen wird. Dies bietet sich aufgrund der stromsparenden und dennoch schnellen Apple-Silicon-SoC-Technik eigentlich an. Hierzu kam es bislang allerdings nicht, das leichteste und kompakteste MacBook bleibt das MacBook Air M2 mit 13,6 Zoll. Dessen 15,5-Zoll-Variante dürfte naturgemäß größer und schwerer ausfallen.

Young machte keine Angaben dazu, wie das neue Modell ansonsten aufgebaut sein wird. Es könnte weiterhin mit einem M2-SoC ausgestattet sein – oder Apples erstes Modell mit dem 3-nm-basierten M3 werden. Das MacBook Air M2 hatte Apple ebenfalls als erste Plattform für den damals neuen Chip verwendet.

(bsc)