DisplayPort 2.1: USB-C-Bildübertragung verbessert

Die Video Electronics Standards Association (VESA) hat den DisplayPort-2.1-Standard finalisiert. Er stellt ein Update zur bisherigen 2.0-Version dar, das insbesondere das Zusammenspiel mit dem USB-Typ-C-Anschluss und dem USB4-Protokoll verbessern soll.

In der Mitteilung führt die VESA aus: "DisplayPort 2.1 wurde enger an die USB-Typ-C-Spezifikation und die USB4-PHY-Spezifikation angepasst, um einen gemeinsamen PHY für DisplayPort und USB4 voranzubringen." PHY meint den Physical Layer, also die Controller für die Datenübertragung. Die Neuerungen betreffen somit hauptsächlich Hersteller – beim praktischen Einsatz ändert sich kaum etwas.

Einzig ein neues Bandbreiten-Management-Feature soll die Nutzung der vorhandenen Übertragungsrate verbessern, wenn ein DisplayPort-Signal über eine USB4-Verbindung getunnelt wird, zusammen mit einem Datensignal. Davon profitiert auch Thunderbolt 4, der sich eine gemeinsame Basis mit USB4 teilt. Alle bisher DisplayPort-2.0-zertifizierten Produkte sollen derweil die Anforderungen für DisplayPort 2.1 erfüllen. Auch entsprechend zertifizierte Kabel lassen sich weiternutzen.

Geringe Verbreitung

Bisher fristet DisplayPort 2.0/2.1 allerdings noch ein Nischendasein – AMDs Mobilprozessoren Ryzen 6000H und Ryzen 6000U etwa beherrschen DisplayPort 2.0 in der UHBR10-Konfiguration. UHBR steht für Ultra-High Bit Rate, die 10 für 10 Gbit/s pro Verbindungs-Lane. DiplayPort nutzt vier Lanes, was 40 Gbit/s ergibt; knapp 39 Gbit/s sind für die Bildübertragung nutzbar. Verglichen mit DisplayPort 1.4 entspricht das einer fast 50-prozentigen Steigerung, HDMI 2.1 hingegen ist mit 48 Gbit/s etwas flotter.

DisplayPort 2.0/2.1 sieht darüber hinaus einen UHBR20-Modus mit einer Übertragungsrate von 80 Gbit/s vor. Das reicht für 8K- und 10K-Auflösungen mit 60 Hertz – die visuell weitgehend verlustfreie Komprimierungstechnik Display Stream Compression (DSC) kann die Auflösung und Bildwiederholrate weiter erhöhen.

Gerüchten zufolge beherrschen AMDs kommenden Gaming-Grafikkarten Radeon RX 7000 diesen UHBR20-Modus. Erste Hinweise darauf fanden sich in Linux-Patches vom vergangenen Mai. Nvidias -RTX-4000-Grafikkarten wie die GeForce RTX 4090 begnügen sich dagegen weiterhin mit DisplayPort 1.4. DP-2.0-kompatible Monitore hat bisher noch kein Hersteller vorgestellt – laut VESA gibt es inzwischen aber entsprechend zertifizierte Display-Elektronik.

