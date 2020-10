Dixies: Moderne Nixie-Röhren zum Selberbauen

In den 1950er Jahren, als sich die Leuchtdiode noch in der Entwicklungsphase befand, hielt die Nixie-Röhre Einzug in die digitale Signalverarbeitung. Wer die guten alten Nixies vermisst, kann sich nun ihr modernes Pendant bauen: Inspiriert von dieser wohl elegantesten Form zur Darstellung von Zahlen und Symbolen entstand unsere Display-basierten Dixie-Röhren.

In der Make 5/20 lernen Sie, Dixie-Röhren anzufertigen und diese mit einem Arduino Nano als Uhr zu betreiben. Die Röhren sind in ein Holzgehäuse im Retrostil eingebaut, in dem auch die überschaubare Steuerelektronik Platz findet. Zum Einstellen der Uhr sind drei Taster verbaut. Mit einem SD-Karten-Shield und einer SD-Karte lassen sich die angezeigten Motive austauschen.

Weitere Themen im Heft

In unserer Reportage zeigt das Künstlerkollektiv KOBAKANT die Wearables, die sie in ihrer Maßschneiderei KOBA angefertigt haben. Außerdem im Heft: Ein umgebauter alter Diaprojektor könnte Ihre Schätze in das digitale Zeitalter retten, der RasPi-Adblocker Pi-hole Ihr LAN vor überbordender Werbung bewahren und unsere Zuchtstation für Sea Monkeys alte Yps-Gimmicks wiederaufleben lassen – es gibt viel zu tun!

