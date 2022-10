Doch kein 37C3 in Hamburg: CCC sagt auch diesjährigen Congress ab

Der Chaos Computer Club wird auch in diesem Jahr keinen Chaos Communication Congress veranstalten, der 37C3 wurde am heutigen Dienstag überraschend abgesagt. Grund sei die nicht vorhersehbare Corona-Lage Ende Dezember. Lokale Gruppen des Vereins werden aufgerufen, dezentrale und unabhängige Veranstaltungen als Alternative zu organisieren. Der Club selbst wolle sich den Vorbereitungen des Chaos Communications Camps widmen, das Mitte August 2023 in Brandenburg stattfinden soll. In der Bekanntmachung der Absage ist keine Rede von einer virtuell durchgeführten zentralen Alternative, wie es sie in den vergangenen zwei Jahren gegeben hat.

Wenig Motivation bei erwarteten Auflagen

Auch wenn niemand wisse, wie die Corona-Lage Ende Dezember sein werde, sei absehbar, dass strenge Hygiene-Auflagen notwendig werden, heißt es von dem Club. Möglich sei auch, dass eine Veranstaltung dieser Größe überhaupt nicht durchgeführt werden darf. Vorstellbare Auflagen würden "die gesamte Veranstaltung und ihre Atmosphäre bis hin zur Unkenntlichkeit dominieren", meint man bei dem Club. Eine interne Diskussion habe gezeigt, dass bei diesen Aussichten die Motivation, sich ehrenamtlich zu organisieren, bröckele. Deswegen würden die fortgeschrittenen Planungen für den 37C3 in die Schublade gelegt, heißt es weiter.

Der letzte Chaos Communication Congress vor Beginn der Coronapandemie fand Ende 2019 in Leipzig statt, es folgten die beiden "remote Chaos Experience" rC3 und rc3-2021, bei denen Beiträge aus ganz Deutschland auf einer zentralen Streaming-Plattform übertragen wurden. Erst vor zehn Tagen hat der CCC aber um Einreichungen für den diesjährigen Kongress gegeben, der wieder in Hamburg stattfinden sollte. Wenige Tage später folgt nun die Absage. Welchen Ersatz es geben wird, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Beim CCC freut man sich nun bei dezentralen Veranstaltungen zwischen Weihnachten und Neujahr auf "Talks, Workshops, Kunst, Musik und sicherlich auch die eine oder andere Überraschung".

(mho)