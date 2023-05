Von wegen geschlossener Kreis: Tweets im Twitter Circle waren für alle lesbar

Eigentlich sollen Tweets an einen festgelegten Personenkreis – Twitter Circle genannt – nur diesem zugänglich sein, doch eine Sicherheitslücke bei dem Kurznachrichtendienst ließ sämtliche Nutzer der Plattform an den Inhalten teilhaben. Das gestand das Unternehmen Twitter nun ein, nachdem es zuvor aufgetauchte Berichte zunächst ignoriert hatte. In einer E-Mail an betroffene Nutzer vom Freitag teilt Twitter mit, es habe "früher in diesem Jahr" einen Sicherheitsvorfall gegeben, durch den Nutzer außerhalb der Circle-Nutzergruppe Tweets gelesen haben könnten, die gar nicht für sie gedacht waren. Darüber berichtet der englische Guardian, der Einsicht in die E-Mail habe. Mutmaßlich bestand die Lücke mindestens seit der ersten Aprilwoche dieses Jahres.

"Ein Sicherheitsvorfall früher dieses Jahr" – sonst nichts

In den Nachrichten an Betroffene lobt sich Twitter dafür, dass sein Sicherheitsteam die Lücke entdeckt und sofort geschlossen habe, schreibt der Guardian. Und wie in solchen Fällen üblich, bekräftigt die Firma, die Privatsphäre ihrer Nutzer zu schützen und bedauert den Vorfall, der für manche Nutzer riskant gewesen sein könne. Twitter gibt keine Details zur Beschaffenheit der Sicherheitslücke oder der Zahl betroffener Nutzer bekannt und äußert sich in der Nachricht auch nicht zu früheren Berichten, in denen bereits auf eine mögliche Verletzung der Privatsphäre im Twitter Circle hingewiesen wurde. Nutzer hatten schon Wochen (ungefähr seit Anfang April) bekanntgemacht, von außerhalb ihres Circles Views oder Likes für eigentlich vertrauliche Tweets erhalten zu haben.

Twitter führte die Circle-Funktion im August 2022 nach mehrmonatiger Testphase für alle Nutzer weltweit ein. Vor dem Veröffentlichen eines Tweets lässt sich dessen Reichweite einstellen: "Alle" oder "Twitter Circle". Wählt man Letzteres, ist der Tweet ausschließlich dem definierten Personenkreis (maximal 150) zugänglich, der jederzeit beliebig angepasst werden kann. Eine grüne Markierung neben einem Tweet verrät, dass dieser nur an den jeweiligen Twitter Circle des Absenders gerichtet ist.

(tiw)