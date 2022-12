Docker Desktop 4.15: VirtioFS verspricht mehr Tempo auf macOS

In dem Bemühen, die Leistung und die Bedienbarkeit (Usability) von Docker Desktop weiter zu verbessern, hat das Unternehmen Docker in Version 4.15 unter anderem eine neue Quick-Search-Funktion integriert. Unter macOS steht Entwicklerinnen und Entwicklern das im Frühjahr erstmals eingeführte VirtioFS nun für den generellen Einsatz zur Verfügung und die WASM-Funktionalität ist nicht mehr länger nur eine Technical Preview, sondern hat jetzt Betastatus erreicht.

Wasm-Funktionalität erreicht Betastatus

Beim vorangegangenen Release 4.14 lag der Fokus auf erweiterten Observability-Funktionen und Docker setzte die auf der KubeCon 2022 gemachte Ankündigung um, Docker Desktop für den Einsatz der WebAssembly-Technologie (Wasm) vorbereiten zu wollen. Im nun vorgelegten Update ist die Funktionalität bereits als Beta ausgewiesen, sodass Anwenderinnen und Anwender die Möglichkeiten, vorkompilierten Bytecode direkt im Browser oder anderen isolierten Umgebungen auszuführen, nun umfassend testen können.

Mehr Tempo bei Dateisystemoperationen mit VirtioFS

Mehr Performance – speziell auf macOS-Systemen – verspricht das jetzt generell freigegebene VirtioFS. Das Docker-Team hatte die File-Sharing-Implementierung als experimentelles Feature erstmals in Docker Desktop 4.6 als Alternative zum bisher standardmäßig aktivierten gRPC-FUSE vorgestellt. Im Zusammenspiel mit Apples Virtualization Framework soll virtiofs typische Dateisystemoperationen spürbar beschleunigen. Rückmeldungen aus der Mac-Community deuteten bereits im Frühjahr auf bis zu doppeltem Tempo hin. Entwicklerinnen und Entwicklern verspricht Docker nun mehr Performance bei der Dateisynchronisierung zwischen macOS Host und der Docker VM – auch Aktionen wie Paketinstallationen, Datenbankimporte oder das Durchführen von Unit-Tests sollen profitieren.

Schneller suchen und Aktionen starten

Zu schnellerer und umfassender Orientierung soll die neue Quick-Search-Funktion beitragen – sowohl auf der macOS- als auch auf der Windows-Plattform. Über die Sucheingabemaske im Header von Docker Desktop oder alternativ per Tastenkürzel (Command+K in macOS; Ctrl+K in Windows) erhalten Nutzerinnen und Nutzer unmittelbar Zugriff auf wichtige Informationen rund um Container und Images. Darüber hinaus lassen sich aber auch direkt typische Aktionen ausführen wie Starten, Stoppen, Löschen oder das Anzeigen von Protokollen. Auch eine interaktive Terminalsitzung mit einem laufenden Container lässt sich aus dem Suchergebnis heraus durchführen und Einblick in die Umgebungsvariablen nehmen. Über den Image-Tab im Ergebnisfenster sind lokale, Remote- und Docker-Hub-Images auszumachen.

Schneller und umfassender orientieren: Quick Search in Docker Desktop 4.15. (Bild: Docker)

Mehr Informationen zu allen weiteren Neuerungen in Version 4.15 liefern der Docker-Blog sowie die Release Notes.

(map)