Docker Enterprise 3.1 hat Kubernetes-Cluster für Windows-Server an Bord

Im ersten Major Release seit der Übernahme von Docker Enterprise im November 2019 durch das Technologie-Unternehmen Mirantis sollen sich Nodes zum Windows Server 2019 einbinden lassen. Entwickler können somit laut Anbieter in Version 3.1 Kubernetes-Cluster einsetzen, um Windows-Container zu orchestrieren.

Gemischte Cluster mit Windows- und Linux-Servern steuern

Damit setzt Mirantis – wie bei der Übernahme angekündigt – konsequent auf Kubernetes, das bisherige geschäftliche Hauptinteresse. Die von der Universal Control Plane (UCP) in Docker Enterprise verwalteten Kubernetes-Cluster sollen Knoten enthalten, die neuerdings Windows-Server-Anwendungen steuern können. Laut Release Notes sei es möglich, mit diesen Knoten in einem gemischten Cluster sowohl Windows- als auch Linux-Server gemeinsam zu betreiben. Das in Docker Enterprise eingebettete Kubernetes hat das Entwicklerteam auf Version 1.17 aktualisiert, offenbar zugunsten besserer Unterstützung von Windows gegenüber der bisher enthaltenen Kubernetes-Version 1.14. Die Interaktion erfolge über Pods.

Jedes Kubernetes-Cluster soll nun automatisch Istio Ingress enthalten. Nutzer sollen in der neuen Version Istio in ihren Clustern mit einem Klick aktivieren können. Darüber hinaus lassen sich Proxys konfigurieren, externe IPs ergänzen und das Release umfasst eine Nvidia-GPU mit einem vorinstallierten Geräte-Plug-in. Offenbar ist es nun möglich, GPUs über Standard-YAML-Pod-Spezifikationen anzufordern sowie Richtlinien für GPUs rund um gemeinsam genutzte Ressourcen zu erstellen und den Zugriff auf sie zu kontrollieren.

Neues Launchpad-Tool für das Command Line Interface (CLI)

In der offiziellen Ankündigung hebt Mirantis ein neues Werkzeug für die Bereitstellung und das Aktualisieren "auf jeder beliebigen Infrastruktur" hervor: Offenbar lässt sich mit dem Launchpad-Tool für das Command Line Interface (CLI) die neue Version von Docker Enterprise auf allen wesentlichen Clouds und On-Premise-Betriebssystemen sowie in VMware betreiben. Entwickler sollen über dieses CLI-Tool ein Cluster mit einsatzbereiter Docker-Engine erzeugen können, das die Enterprise-Software, Kubernetes und die Universal Control Plane (UCP) umfasst.

Weitere Einzelheiten zum Release lassen sich der Ankündigung auf Business Wire entnehmen. Die Software von Docker Enterprise steht auf der Firmenwebsite zum Download bereit. (sih)