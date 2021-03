Docker auf dem Raspberry Pi einrichten

Nicht jedes Update auf dem RasPi läuft so glatt, wie man es sich wünscht: Mitunter können Konflikte beim Installieren auftreten, wenn die neue Software beispielsweise statt der bereits vorhandenen Version einer Bibliothek eine höhere Versionsnummer erwartet. Mit etwas Pech kann das System nach dem Update so zerrödelt sein, dass es sich nur noch schwer restaurieren lässt. Mit der freien und quelloffenen Lösung Docker gehören solche Desaster der Vergangenheit an. Wir zeigen in der Make 1/21, wie man die kostenfreie Software innerhalb einer Stunde auf einem Raspberry Pi aufsetzt.

Mit Docker isolieren Sie Anwendungen, Server und, wenn Sie wollen, ganze Entwicklungsumgebungen in sogenannten Containern. Alle für eine Anwendung notwendigen Bibliotheken, Programme, Tools und Dienste laufen ebenfalls in diesem Container und sind perfekt darauf abgestimmt. Docker ist zudem die perfekte Lösung, wenn man mehrere Server parallel auf einem Pi laufen lassen will, etwa Nginx, Node-RED, MQTT und weitere.

Ab in die Werkstatt: Wir modernisieren ja gerne China-Laser, diesmal hat es den K40 erwischt. Mit einem Steuerungs-Upgrade wird aus dem störrischen Laser-Klepper K40 ein gut dressiertes Ross für die Werkstatt, das ganz neue Kunststücke beherrscht. Für die langen Abende in der Werkstatt wird Ihnen auch unser Entwurfs-Workshop mit dem kostenlosen FreeCAD gelegen kommen.

