60. Jubiläum: Trailer zu Doctor Who zeigt drei Specials

Zum 60. Jubiläum der Science-Fiction-Serie Doctor Who wird die britische öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt BBC drei Specials zeigen. Die BBC kündigte am Samstag deren Titel erstmals an. Darin wird David Tennant als vierzehnter Doctor zurückkehren, wie in einem Ankündigungs-Trailer zu sehen ist.

An der Seite von David Tennant wird Catherine Tate erneut die Rolle von Donna Noble spielen, heißt es in der Mitteilung der BBC. Tennant kehrt damit als einziger "Doctor Who"-Schauspieler in die Serie zurück. Er spielte bereits den 10. Doctor und ist in den Specials als 14. Reinkarnation des Timelords, der durch Zeit und Raum reist, zu sehen.

Die Titel der Specials lauten:

Special One: The Star Beast

Special Two: Wild Blue Yonder

Special Three: The Giggle

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Der Trailer zu den drei "Doctor Who"-Specials.

Die Specials sollen im November 2023 ausgestrahlt werden und jeweils etwa eine Stunde lang sein. Danach wird Ncuti Gatwa als fünfzehnter Doctor übernehmen. Die neuen Folgen mit ihm beginnen an den Weihnachtsfeiertagen. Doctor Who wird in Großbritannien und Irland exklusiv bei der BBC ausgestrahlt werden. Außerhalb Großbritanniens und Irlands werden die neuen Doctor-Who-Staffeln in 150 Märkten auf Disney+ zu sehen sein.

Die Doctor-Who-Serie begann 1963 und wurde erstmals in der BBC ausgestrahlt. Die Serie lief durchgängig bis 1989. Danach folgte eine Pause bis 2005, lediglich unterbrochen 1996 von einem Fernsehfilm. 2005 kam es dann unter dem britischen Fernsehproduzenten und Drehbuchautor Russell T Davies (eigentlich Stephen Russell Davies) zu einer Neuauflage des Serienklassikers. Die Serie umfasst insgesamt 39 Staffeln mit mehr als 870 Episoden. Hinzu kommen 26 Specials.

Doctor Who gilt als am längsten laufende und erfolgreichste Science-Fiction-Serie und ist als solche im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen.

(olb)