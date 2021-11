DocuSign-Update: Automatisierungsfunktionen für Excel, Integration in MS Teams

Mehrere neue Funktionen für seine Agreement Cloud hat DocuSign im Rahmen seines 2021 Release 3 angekündigt. Unter anderem lassen sich nun Daten nach der erfolgten elektronischen Unterschrift zu Microsoft Excel Online automatisch exportieren und dort weiterverarbeiten. Zuvor ging das ausschließlich mit Google Sheets.

Des Weiteren lassen sich Verträge nun auch mit Archivierungsregeln in Google Drive hinterlegen. Auf Wunsch kann die Software zuvor selbsttätig alle Dokumente einer Vereinbarung in einer ZIP-Datei zusammenfassen. All diese Automatisierungsfunktionen sollen Nutzer noch Ende November erhalten.

Direkt in Teams

Gleichzeitig soll die Integration in Microsoft Teams ein neues Feature erhalten: Direkt in letzter Anwendung können Nutzer Genehmigungen erstellen, verwalten und teilen. Neu ist ebenfalls, dass sich vorab Vertreter für Unterschriften festlegen lassen. Fällt ein Mitarbeiter aus, kann ein Kollege so mit seiner elektronischen Signatur direkt übernehmen. Dieses Update soll im Dezember folgen.

Auch das Contract Lifecycle Management (CLM) erhält neue Funktionen: In dessen Oberfläche lassen sich künftig Kommentare hinterlassen, weitere Personen vermerken und diesen Aufgaben zuweisen. Die zuvor angekündigte Verknüpfung mit Salesforce Billing ist ebenfalls Teil des neuen Release. So sollen sich schnell professionelle Verträge erstellen lassen.

Weitere Updates gibt es für die SMS-Benachrichtigungen, die nun unter anderem keine parallel versendeten E-Mails mehr voraussetzen. Details zu allen neuen Features finden sich in der Ankündigung von DocuSign.

(fo)