Dolby Atmos: Mercedes mit 3D-Musik-Anlage

Mercedes-Benz will künftig das 3D-Soundformat "Dolby Atmos" in einigen ihrer Top-Modelle anbieten. Dies gaben der Autohersteller und Dolby jetzt bekannt. Genutzt werden soll das System vor allem für die Wiedergabe von Songs in "Dolby Atmos Music", bei dem Töne auch von oben kommen können.

Die Atmos-Technik wird zunächst in den Mercedes-Maybach und kurz darauf in den S-Klasse-Modellen angeboten, die sich damit "in hochmoderne Konzertsäle auf Rädern" verwandeln sollen.

Technische Umsetzung

Dolby Atmos wird in das optionale Burmester High-End 4D- sowie 3D-Soundsystem der Fahrzeuge integriert. Insgesamt sind dann 31 Lautsprecher in den Autos eingebaut, darunter 6 3D-Lautsprecher, die ihren Klang von oben abstrahlen, 4 Lautsprecher in den Vordersitzen und ein 18,5-Liter-Subwoofer. Hinzu kommen acht Körperschallwandler, sogenannte Exciter – jeweils zwei pro Sitz. Zwei Verstärker liefern insgesamt 1750 Watt Leistung.

Die Dolby-Atmos-Integration im Mercedes-Maybach soll ab Sommer 2022 verfügbar sein und kurz darauf für weitere Modelle angeboten werden, die mit dem neuen MBUX-System ausgestattet sind, das mit der neuen S-Klasse eingeführt wurde.

Nicht das erste Auto mit 3D-Sound

"Der mit Dolby Atmos ausgestattete Maybach ist eines der ersten Fahrzeuge weltweit und das erste Modell in der Modellpalette der Mercedes-Benz AG, das dieses überlegene, multidimensionale Klangerlebnis bietet", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das ist korrekt. Allerdings präsentierte Auro Technologies bereits 2016 einen Porsche Panamera 4S mit 3D-Anlage von Burmester, die deren 3D-Format Auro-3D unterstützte, das Konkurrenzsystem von Dolby Atmos. Das damalige Modell bot allerdings nur 21 Lautsprecher und eine Gesamtleistung von 1455 Watt. (nij)