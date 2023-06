Domain vergessen: Marylands Nummerntafeln bewerben Internet-Casinos

Einen Krieg zu verherrlichen, ist grundsätzlich eine bescheidene Idee. Das auch noch allen Autofahrern zuzumuten, indem der Krieg auf staatlichen Nummernschildern genannt wird, ist dreist. Dazu eine Internetadresse zu drucken, die ein Dritter registriert hat, erweist sich als dumm. Und so kommt es, dass 798.000 Fahrzeuge aus dem US-Staat Maryland zweifelhaftes Online-Glücksspiel und Online-Wetten empfehlen.

Und das kommt so: Im Juni 1812 erklärten die USA dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland den Krieg. Er sollte bis 1815 dauern und direkt und indirekt etwa 25.000 Menschenleben kosten. Zu der Zeit schrieb der in Maryland wohnhafte Francis Scott Key "The Star Sprangled Banner", was heute die Nationalhymne der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Daran erinnerte jahrelang eine Webseite unter der Domain starspangled200.org . Eine gemeinnützige Firma hatte die Domain registriert.

Muster eines Maryland-Kennzeichens "War of 1812". Sie waren von 2010 bis 2016 Standard in dem US-Staat. (Bild: Maryland War of 1812 Bicentenniual Commission)

2010, 198 Jahre nach Kriegsausbruch begann Maryland damit, auf seine Kfz-Nummerntafeln "War of 1812" zu schreiben. Unten auf die Kennzeichen kam eine Internetadresse: starspangled200.org. Zu der Zeit verwies sie auf die Webseite einer 2007 eingerichteten Kommission, die 2012 das Kriegsjubiläum begehen wollte. Maryland hielt an diesem Kennzeichendesign bis 2016 fest.

Domain wechselt Inhaber

Das unter der URL erreichbare Angebot wechselte mehrfach, beispielsweise leitete die Adresse 2020 zu einem Tourismusangebot, das ebenfalls den Krieg als Aufhänger nutzt. Auch der Domaininhaber wechselte mehrfach, zuletzt im November.

Heute leitet die Domain auf eine Webseite um, die vorgibt, philippinische Online-Casinos zu vergleichen. Ganz oben bewirbt ein blinkendes GIF mit erstaunlich vollbusiger junger Dame Sportwetten. Rechtlich sind Nummerntafeln in den USA eine staatliche Meinungsäußerung, wie das US-Höchstgericht 2015 erkannt hat. Die für die Kfz-Kennzeichen zuständige Zulassungsbehörde Marylands distanziert sich jetzt von dem Inhalt. "Wir arbeiten mit unserer IT-Abteilung daran, Lösungsmöglichkeiten zu finden", sagt ein Behördensprecher.

Die gibt es selbstredend. Alles hat seinen Preis, auch starspangled200.org.

