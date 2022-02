Donald Trump lässt von Donald Trump Social-Truth-Tweet-Klon tweeten

Donald Trumps Truth Social wirft Schatten voraus. "BREAKING: This was Donald Trump's first post on 'Truth Social'", heißt es in einem Tweet Donald Trumps. Allerdings nicht vom 45. US-Präsidenten selbst auf Twitter gepostet, das darf er gut einem Jahr nicht mehr. Statt seiner hat Sohn Donald Trump Jr. auf Twitter einen Screenshot aus Trumps kommenden Social Network veröffentlicht, vielleicht aus der Beta-Version, übertitelt mit "Time for some Truth!!!".

An dem Screenshot ist gut zu erkennen, dass es sich bei dem geplanten Trump-Netzwerk wohl um einen Twitter-Klon handeln wird. Das Design erinnert doch sehr stark ans Original, die Symbole sind auf Truth Social etwas voluminöser, so auch die 49 Herzchen und 8 Kommentarsymbole unter dem Posting des Seniors, also des realen Donald Trump. "Get Ready! Your favorite President will see you soon!" Der Junior bekam mit seinem Tweet bisher gut 57.000 "Gefällt-mir"-Angaben.

Am 21. Februar könnte Trumps "Wahrheit" in die Welt entlassen werden, das ergibt sich jedenfalls aus einem versteckten Vermerk auf der Truth-Social-Seite in Apples App Store. Der 21. Februar ist der Geburtstag des ersten US-Präsidenten George Washington, ein nationaler Feiertag. "Ein besseres Datum konnte Trump sich nicht aussuchen", merkte ein aufmerksamer Leser des Newstickers an. Es sei auch der Geburtstag Robert Mugabes, und am 21. Februar 1965 sei Malcolm X erschossen worden. Gescheite heise-Forennutzer wissen auch, dass der Wahrheitsgehalt einer Aussage nicht mit der Anzahl der Rufzeichen steigt.

