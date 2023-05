Donnerstag: Android-Tablet und Klapphandy – viel Neues bei Google

Es ist das wichtigste Google-Event des Jahres: die Entwicklerkonferenz I/O. Google hat sie in den vergangenen Jahren zu seiner größten Produkt-Show aufgebaut. Auch dieses Mal wurde eine breite Palette von Neuerungen präsentiert. Nach langer Zeit gibt es wieder ein Tablet von Google, das erste Pixel-Klapphandy wurde vorgestellt und Android wird zum Tracker-Netz mit Warnung vor heimlichen Trackern. Und Microsoft will in fünf Jahren Strom aus Kernfusion von dem Startup Helion Energy beziehen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Es ging hoch her am Mitteoch auf Googles Entwicklerkonferenz I/O – mit der Vorstellung zahlreicher neuer und überarbeiteter Produkte. Mit dem Pixel Tablet stellte Google etliche Jahre nach dem Nexus mal wieder ein Tablet vor. Der Clou: Das Pixel Tablet ist Smart Display und Tablet in einem Gerät. Mit dem Pixel 7a gab zudem Googles neues Smartphone sein Debüt auf der I/O. Folgte bislang auf ein Pixel-Telefon in der Regel eine günstigere, abgespeckte Version, gibt es in diesem Jahr eine Überraschung: Das Pixel 7a unterscheidet sich kaum von seinem geringfügig älteren Geschwister. Daneben wartet Google mit einer weiteren Überraschung auf: Das Pixel Fold ist das erste Klapphandy von Google. Es ist dünner als die Konkurrenz und macht auch bei der Software ein paar Dinge anders. Neben der Vorstellung neuer Produkte drehte sich auf der Entwicklerkonferenz vieles um KI. Das Pathway Language Model, PaLM, kommt in einer zweiten Version raus; die Suche wird generativ und bunt. Googles Bard wiederum soll multilingual und multimodal werden. Auch überarbeitet Google seinen "Find my Device"-Dienst. Damit sollen sich nicht nur verlegte Android-Handys und -Tablets mit Internetverbindung wiederfinden lassen, sondern viele verschiedene Geräte, selbst wenn sie offline sind. Dazu schaltet das Unternehmen mehr als eine Milliarde Android-Geräte in aller Welt zu einem Tracker-Netz zusammen. Android wird zum Tracker-Netz mit Warnung vor heimlichen Trackern

Das US-amerikanische Startup Helion Energy arbeitet seit gut einem Jahrzehnt an der Technik zur Kernfusion. Nun kündigte das Unternehmen an, in fünf Jahren ein Kraftwerk fertig haben zu wollen, in dem Strom aus Kernfusion gewonnen wird. Mit 2028 ist das Jahr der Fertigstellung deutlich früher angesetzt als bisher normalerweise für diese Technik prognostiziert wird. Das geplante Fusionskraftwerk soll laut Helion eine elektrische Leistung von mindestens 50 MW liefern. Erster Abnehmer will der Softwarekonzern Microsoft sein, der mit Helion nun dazu eine Vereinbarung getroffen hat. Microsoft will in fünf Jahren Strom aus Kernfusion von Helion beziehen

Seit August kreiste ein streng geheimes wiederverwendbares Raumschiff aus China um die Erde. Nach 276 Tagen im Weltall ist es nun gelandet. Das haben chinesische Medien und die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) bekannt gegeben. In der Mitteilung spricht der Hersteller von einem Erfolg und einem wichtigen Durchbruch bei der Erforschung wiederverwendbarer Weltraumtechnik. Damit würden bequeme sowie bezahlbare Reisen in den Weltraum und zurück möglich. Die Geheimhaltung rund um die geheime Mission war diesmal noch größer als sonst in China üblich. Das weckt Spekulationen. 276 Tage im All: Mysteriöses wiederverwendbares Raumschiff aus China gelandet

Es ist ein kleiner Glaubenskrieg: Bargeld oder Kartenzahlung? Bis zur Corona-Pandemie war Bargeld noch das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen. Die Pandemie brachte dann den Trend zu mehr Karten- und weniger Barzahlungen ins Rollen. Und laut einer Studie gibt es auch keinen Trend zurück zum Bargeld. "Nach den außergewöhnlichen Pandemie-Jahren normalisieren sich die Anteilsverschiebungen vom Bargeld zur Karte. Eine Trendumkehr zurück zu mehr Cash zeichnet sich nicht ab", so ein Vertreter des Handelsinstituts EHI, das für die Studie verantwortlich ist. Girocard vor Bargeld: Kartenzahlungen dominieren an der Ladenkasse

Auch noch wichtig:

Kaum eine Datenbank gibt so umfangreich Auskunft über die realen Kosten eines Autos wie die des ADAC. Der Club interpretiert sie aktuell aber recht eigenwillig. Kosten von Elektroautos: Die schräge Rechnung des ADAC

In zwei Komponenten des Linuxkernels verstecken sich Sicherheitslücken, die lokalen Angreifern eine Rootshell spendieren. Ein erster Exploit ist öffentlich. Root-Rechte für lokale Angreifer dank Lücken im Linux-Kernel

Das Abfackeln von Abgasen ist zunehmend verpönt. In Turkmenistan werden die wohl deshalb einfach abgeblasen – mit verheerenden Folgen. Abblasen statt abfackeln: Satelliten finden "irrsinnige" versteckte Methanleaks

Der Sport-Livestream-Anbieter DAZN tritt einer Koalition bei, um sich gegen illegale Sport-Streams zu wehren. Die "ACE Sports Piracy Task Force" soll den Kampf gegen Sport-Piraterie führen. DAZN will sich gegen illegales Sport-Streaming wehren

Diese Woche in der #heiseshow: Warum Google Passwörter abschaffen will, Wärmepumpen auf Anschluss warten und Fortnite olympisch wird. #heiseshow: Passkeys, Smart Grids für Wärmepumpen, Fortnite und Olympia

