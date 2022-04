Donnerstag: Apple mit neuen Deutschland-Karten, Tesla mit enormem Gewinnanstieg

Apple legt seinen Kartendienst in Deutschland neu auf. Dazu gehört neues, detailliertes Kartenmaterial, verbesserte Navigation und eine 3D-Umgebungsansicht. Derweil hat Tesla neue Quartalszahlen vorgelegt und dabei Rekorde in verschiedenen Disziplinen aufgestellt, sowohl bei Finanzen als auch den ausgelieferten Elektroautos. Jünger als Tesla ist Tulu, das Elektrogeräte in einzelnen Wohnanlagen vermietet. Dieses Start-up hat sich nun frisches Kapital gesichert, unter anderem von Bosch – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Deutschland soll in Apple Maps künftig deutlich besser aussehen: Apple führt ab Donnerstag die Neuauflage des Kartendienstes hierzulande ein. Er umfasst erheblich detailliertere Daten, die von der Straßenabdeckung über 3D-Gebäude in Städten bis hin zur Landschaft mitsamt Vegetation reichen. Die renovierte Fassung von Apple Maps bildet zudem die Basis für neue und zukünftige Funktionen des Dienstes wie einem Gegenstück zu Googles Street View: Apple Maps bringt neue Karten nach Deutschland.

Tesla hat in den ersten drei Monaten des Jahres so viel eingenommen, verdient und ausgeliefert wie noch nie zuvor. Der US-amerikanische Elektroautohersteller verzeichnet im ersten Quartal 507 Prozent mehr Betriebsgewinn als noch vor einem Jahr. Der Reingewinn ist sogar um 658 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar explodiert. Für das laufende Jahr erwartet Firmengründer Elon Musk eine nochmalige Steigerung seiner Lieferzahlen auf 1,5 Millionen Elektroautos: Sechsfacher Betriebsgewinn im Rekordquartal bei Tesla.

Angeblich will sich die junge Generation keine eigenen Geräte mehr kaufen. Vielleicht kann sie es sich bloß nicht leisten. Jedenfalls möchte Tulu daraus Kapital schlagen. Das New Yorker Start-up stellte Geräte aller Art, vom Staubsauger über Akkubohrer, Spielekonsolen bis hin zu E-Tretrollern in Wohnhausanlagen oder Studentenheime. Die Bewohner mieten die Geräte per App, die Hausverwaltung schneidet mit. Dieses Konzept lässt Wagniskapitalgeber zur Schatulle greifen: Venture-Capital für Staubsaugervermieter Tulu.

"Liegenzubleiben oder nachzuladen war keine Option" für Mercedes nach der über 1000 km langen Fahrt des Mercedes EQXX ans Mittelmeer ohne Nachladen. "Reichweitenfahrten gibt es viele", heißt es vom Hersteller. "Die meisten finden bei 30 km/h auf einem Rundkurs statt. Wir wollten aber eine Fahrt unter Realbedingungen zeigen." Da bietet sich eine Alpenüberquerung natürlich an. Mercedes hat im Prototypen EQXX über 1000 km von Sindelfingen an die Côte d'Azur nur 87 kWh verbraucht. Interessant sind die Implikationen für die Serie: Effizienz sticht beim Elektroauto Mercedes-Benz EQXX.

Bild 1 von 8 Mercedes-Benz EQXX (8 Bilder) Abfahrt in 3° C kaltem Regen. Deshalb diese Fahrt: Realität enthält die unschönen Dinge des Fahrens.

(Bild: Mercedes-Benz)

Der NASA-Rover Perseverance hat auf dem Mars einen fünf Kilometer langen Gewaltmarsch abgeschlossen und steht jetzt vor den Ausläufern jenes Deltas, zu dessen Erforschung er primär auf den Mars geschickt wurde. Insgesamt war der Rover 31 Tage unterwegs. Nun hat er begonnen, die Ausläufer des Deltas zu erkunden. Suchen soll er einen Weg, um an den Hängen hochzufahren: Mars-Rover Perseverance nach Gewaltmarsch an Delta angekommen.

Seit Monaten sorgen Probleme in den weltweiten Lieferketten auch dafür, dass PC-Komponenten gar nicht oder nur sehr teuer lieferbar sind. Wer sich aktuell einen neuen Computer gönnen oder den alten aufrüsten will, weiß das nur zu gut. Insgesamt scheint sich die Situation inzwischen zu entspannen, insbesondere bei Grafikkarten. Ob das tatsächlich der Fall ist, wie es jetzt aussieht und wann es wieder besser wird, besprechen wir in der heutigen #heiseshow: Zum optimalen PC trotz Lieferschwierigkeiten und Wucherpreisen.

Auch noch wichtig:

Die Videokonferenzsoftware Zoom hat Gestenerkennung zuerst auf iPad und iPhone eingeführt. Jetzt sind Reaktionen auch am Desktop ohne Klick möglich: Zoom erkennt visuelle Gesten jetzt auch auf PC und Mac.

Doctor-Who-Fans wollen es schon lange: "Psychic Paper" präsentiert dem Opfer scheinbar echte Ausweise aller Art. Ein Fehler in Java macht das zum Kinderspiel: Bug in Java macht digitale Signaturen wertlos.

Russland steht auch bei Prozessoren & Co. mit dem Rücken zur Wand. Eine heimische Halbleiterfertigung soll es richten, ist aber kaum aufzubauen: Eine moderne russische Chipfertigung ist derzeit unrealistisch.

Osterfreuden für die traditionelle Musikmesse Midem in Cannes: Sie ersteht 2023 wieder auf. Die Stadt Cannes übernimmt die Marke und richtet die Veranstaltung neu aus, mit niedrigeren Eintrittspreisen und Konzerten für Bürger.

Heute findet der "AI and Tech Summit 2022" statt, eine Online-Veranstaltung zu verschiedenen Themen künstlicher Intelligenz, einschließlich eines Interviews mit EU-Vizepräsidentin Margrethe Vestager.

