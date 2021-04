Donnerstag: Corona-Apps, Biontech-Werk, Mars-Hubschrauber & Windows-Bluescreens

Während die Luca-App zur Corona-Kontaktverfolgung trotz der geforderten Offenlegung des Quellcodes kritisiert wird, feiert die Regierung die Erweiterung der offiziellen Corona-Warn-App um Schnelltestergebnisse und Impfstatus. Wirklich feiern lassen dürfen sich die rund um die Uhr arbeitenden Angestellten des Biontech-Werks in Marburg, denn dort werden in diesen Tagen die ersten Impfstoffe ausgeliefert.

Auf dem Mars dagegen macht der Hubschrauber Ingenuity die Beine breit und bereitet sich auf seinen Jungfernflug vor. Die NASA geht aber bedächtig vor und lässt sich noch etwas Zeit mit dem Start auf dem roten Planeten. Rot sehen auch manche Windows-Anwender angesichts der immer noch auftretenden Bluescreens beim Drucken. Eigentlich sollten diese Probleme mit den letzten Microsoft-Updates behoben worden sein. Der Korrekturvorgang birgt jedoch Tücken. Das Wichtigste vom Tage in Kürze.

Die Entwickler der Luca-App haben damit begonnen, den Quellcode ihres Systems zur Corona-Kontaktverfolgung zu veröffentlichen. Der Code der Android-Version kann nun von unabhängigen Stellen überprüft werden. Doch die Veröffentlichung zog heftige Kritik in sozialen Netzwerken und in GitLab-Diskussionen auf sich. So sahen sich die Entwickler genötigt, die Lizenzen nachträglich zu ändern, und mussten außerdem eingestehen, dass Teile des Programmcodes fremde Open-Source-Pakete verwenden, ohne sie regelkonform zu übernehmen.

Die offizielle, schon seit vorigem Jahr erhältliche Corona-Warn-App zur Kontaktnachverfolgung bekommt dagegen neue Funktionen. Ab April können Nutzer und Nutzerinnen ihre Schnelltestergebnisse eintragen. Bald soll der Impfstatus erfasst werden können und auch an einer einheitlichen europäischen Lösung wird gearbeitet.

Diese Apps könnten bald so überflüssig sein wie ein auf dem Smartphone installiertes, aber seit Monaten ungenutztes Handyspiel. Denn das Biontech-Werk in Marburg arbeitet rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche, um 250 Millionen Impfdosen bis Ende Juni und weitere 500 Millionen bis zum Jahresende auszuliefern. In der zweiten Aprilhälfte werden die ersten Vakzine aus Marburg in den Impfzentren landen – von vielen Menschen sehnlichst erwartet.

Vielfach erwartet werden auch die ersten Bilder des Mars-Hubschraubers Ingenuity, wenn dieser kommende Woche zu seinem eigenen Beobachtungsflug abhebt. Zunächst hat der Kleinhelikopter im Rahmen der Vorbereitungen nur seine Beine ausgeklappt, bevor der Mars-Rover Perseverance ihn auf den Boden setzen kann. Bei seinem Flug soll er Fotos machen, die den Planeten noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive zeigen, als wir sie von den Rovern und Sonden gewohnt sind.

Der Mars-Hubschrauber muss sich glücklicherweise nicht mit Bluescreens beim Drucken herumschlagen wie mancher Erdbewohner. Eigentlich ist das durch März-Updates für Windows 10 verursachte Problem mit einigen Druckern behoben. Die problematischen Updates wurden auf den Systemen mancher Anwender nach einer manuellen Deinstallation jedoch automatisch immer wieder installiert. Neue Bluescreens waren die Folge. Hier muss mit einem manuellen Korrektur-Update nachgeholfen werden.

