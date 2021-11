Donnerstag: Digitales Zertifikat gegen Tachobetrug, Nvidia bleibt in Erfolgsspur

Tachomanipulationen sind bei zum Verkauf angebotener Gebrauchtwagen keine Seltenheit, sollen mit CarCert aber der Vergangenheit angehören. Der digitale "Auto-Lebenslauf" basiert auf verschiedenen Quellen. Verschiedene Geschäftsbereiche bescheren Nvidia dagegen erneut Rekordeinnahmen, aber spezielle Kryptomining-Chips fallen unter ferner liefen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Mit einem Zertifikat über die wichtigsten Informationen und Daten eines Fahrzeugs will das Unternehmen CarCert den Tachobetrug in Deutschland angehen. Das Zertifikat enthält dabei historische Kilometerstände und Ergebnisse aller Hauptuntersuchungen. Käufer von Gebrauchtwagen sollen damit die Angaben des Verkäufers verifizieren können und diese können es als Beleg vorweisen: Digitaler Auto-Lebenslauf soll Tachomanipulationen aufdecken.

Die hohe Nachfrage nach seinen Chips für Rechenzentren und Computerspiele bringt dem Halbleiter-Spezialisten Nvidia kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Erfolgsgaranten sind dank Investitionen in die Lieferkette Gaming-Grafikkarten sowie Server-Produkte. Nur spezielle Kryptomining-Chips sind immer weniger gefragt. Insgesamt aber beschert die hohe Chip-Nachfrage Nvidia erneut Rekorderlöse und Gewinnsprung.

Rekorderlöse sollten sich Musiker nicht unbedingt davon versprechen, aber der Musikstreaming-Dienst Tidal wird künftig einen Teil der Abo-Zahlungen von Nutzern direkt den von ihnen am meisten gehörten Musikern zukommen lassen. Dabei soll das Geld jeweils der Künstler bekommen, dessen Musik ein Tidal-Kunde in einem Monat am häufigsten gestreamt hat. Die direkte Vergütung von Musikern des Streamingdienstes Tidal ist ein Novum in der Branche.

Neu sind auch Elektromotorräder im äußerlich sparsamen Design, denn ohne Verbrennungsmotor, Getriebe, Tank und Auspuff eröffnen sie den Designern völlig neue Perspektiven. Der kalifornische Elektrofahrrad-Hersteller Sondors hat nun mit Metacycle ein Elektromotorrad auf die Räder gestellt, das durch ein riesiges Loch auffällt. Das ab 2022 auch hier erhältliche Sondors Metacycle Elektro-Motorrad mit Radnabenmotor beweist Mut zur Lücke.

Eine Lücke beklagen dagegen Fans der Sci-Fi-Serie "Star Trek Discovery", denn diese verschwindet von Netflix und wechselt zum Streaming-Dienst Paramount+. Weil Paramount+ hierzulande noch nicht angeboten wird, können Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland die neue Staffel von "Discovery" vorerst nicht sehen. In den USA wird die erste Folge der neuen Staffel am Donnerstag veröffentlicht, aber Staffel 4 von "Star Trek Discovery" erscheint vorerst nicht in Deutschland.

Im Rahmen der Operation "Dark HunTOR" wurden bei Hausdurchsuchungen drei des Drogenhandels im Darknet verdächtige Personen bei Durchsuchungen angetroffen. In Niedersachsen gelang der Polizei damit ein Fahndungserfolg, gegen den mutmaßlichen Haupttäter wurde Haftbefehl erlassen.

Heute diskutieren die Vorstandschefs Dr. Hannes Ametsreiter (Vodafone) und Thorsten Dirks (Deutsche Glasfaser) bei einer virtuellen Veranstaltung des Verbandes der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten über die Leitlinien einer neuen TK-Politik.

Vor 70 Jahren feierte der Science-Fiction-Film "Der Tag, an dem die Erde stillstand" seine Premiere in den US-Kinos.

Heute vor 25 Jahren ging die Deutsche Telekom mit ihrer "T-Aktie" an die Börse. Nach Absturz dieses als Volksaktie angepriesenen Papiers auf etwa die Hälfte des Emissionspreises einige Jahre später geriet das Unternehmen in die Kritik von Börseneinsteigern.

