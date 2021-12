Donnerstag: Dringende Updates für Teams-App und Active Directory von Microsoft

Microsoft rät zu dringenden Updates in gleich zwei kritischen Fällen. Zum einen blockiert die Android-App von Teams in bestimmten Fällen Notrufe mit Handys und zum anderen könnten Angreifer zwei Schwachstellen in Microsofts Active Directory-Services ausnutzen. Bevor das deutschsprachige Satellitenprogramm des russischen Senders RT dagegen richtig angelaufen ist, hat Eutelsat die Verbreitung eingestellt – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Wer Microsoft Teams auf einem Android-Handy nutzt, soll unbedingt die jüngsten Updates einspielen, oder die Teams-App deinstallieren. Die Android-App blockiert nämlich unter Umständen ausgehende Notrufe. Betroffen können zumindest die Android-Versionen ab Android 10 sein, ein Workaround für den Notfall ist nicht bekannt. Weder Microsoft noch Google haben bislang erklärt, wie es überhaupt möglich sein konnte, dass Microsoft Teams Notrufe mit Android-Handys blockiert.

Ein Update ist ebenfalls dringend angeraten, um Sicherheitslücken in Microsofts Active Directory zu schließen, denn diese können zur Rechteausweitung missbraucht werden. Das Update steht seit November bereit, aber die Remonder weisen noch mal eindringlich darauf hin. Denn es sei einfach, die Lücken auszunutzen, um an Domain-Administrator-Berechtigungen zu gelangen. Deshalb rät Microsoft zu schnellem Patchen von Active Directories.

Eine ganz andere Art von Update hat das russische Staatsmedium RT bekommen, nachdem sein neues deutschsprachiges TV-Programm ausgestrahlt wurde. Der Satellitenbetreiber Eutelsat hat die Satellitenverbreitung von RT DE am selben Tag eingestellt. Da RT keine Rundfunklizenz in Deutschland besitzt, wurde die Ausstrahlung des deutschsprachigen RT-Programms eingeschränkt. Russland sieht sich diskriminiert und droht mit Gegenmaßnahmen.

Sascha Lobo ist einer der bekanntesten Digital-Experten des Landes. Immer wieder hat er die deutschen Digital- und Netzpolitik kritisiert und unter anderem den schleppenden Ausbau der digitalen Infrastruktur und Verwaltung kommentiert. Mit der neuen Regierung kommt jetzt Hoffnung auf, dass die Digitalisierung im Land endlich vorankommt. Im Interview erklärt Sascha Lobo, warum vor allem in der Verwaltung so wenig geht: "Auf den Datenschutz bin ich gerade etwas wütend".

Für Digitalisierung wird Strom benötigt, aber der günstigste Energieversorger ist manchmal nicht die beste Wahl. Denn Kunden des Stromdiscounters Stromio werden seit Mittwoch nicht mehr von dem Unternehmen beliefert. Als Grund gab der Stromanbieter eine "historisch einmalige Preisentwicklung im Strommarkt" an, insbesondere an den europäischen Energiehandelsplätzen. Deshalb stellt Stromio die Stromlieferungen ein, aber Kunden werden weiterversorgt, denn Grundversorger springen ein.

Auch noch wichtig:

Wie erwartet sichert sich United-Internet-Chef Ralph Dommermuth die Aktienmehrheit am eigenen Unternehmen. Allerdings anders als zunächst angestrebt. 2022 könnte er noch mehr Aktien kaufen.

In der Geekbench-Datenbank ist das erste Lenovo-Notebook mit Intels kommendem Alder Lake-H mit sechs Performance-Kerne und acht Effizienz-Kernen aufgetaucht. Im Vergleich von High-End-Prozessoren liegt Intels Core i9-12900HK Kopf an Kopf mit Apples M1 Max.

Österreichische Mobilfunk-Kunden mit privatem Handytarif des Anbieters A1 können von 24. bis 26. Dezember unlimitiert Daten übertragen. A1 stellt das Datenvolumen nicht in Rechnung.

