Donnerstag: EU-Millionenstrafe für Meta, BMWs Chamäleon-Car voller Displays

390 Millionen Euro sollen Facebook und Instagram zahlen, weil sie personenbezogene Daten von EU-Usern ohne explizite Einwilligung für Werbung auswerten. Der Argumentation, dass personalisierte Werbung nützlich für Nutzer sei, wollte die EU nicht folgen und überstimmt damit die für Meta zuständige irische Datenschutzbehörde. Derweil hat BMW auf der CES ein interessantes Concept-Car vorgestellt. Die Münchner lassen es menscheln und präsentieren ihre Vision der Verschmelzung von digitalem und analogem Lifestyle auf vier Rädern. Diesem Elektroauto könnten die neuen Dienste von Here Technologies zuträglich sein, denn der Automobildienstleister erweitert seine Daten-Plattform um Informationen zur Lage des Verkehrs und an Ladestationen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Gemischte Nachricht für den Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta Platforms: Der Trick, personalisierte Werbung als Leistung für die User zu verkleiden, kostet 390 Millionen Euro Datenschutzstrafe. Meta wird sowohl gegen die Entscheidung als auch gegen die Höhe des Bußgeldes vor Gericht ziehen. Allerdings dürfte der Datenkonzern eine höhere Strafe erwartet haben und hat seine Rücklagen zuvor bereits um mehr als das Doppelte des Bußgeldes aufgestockt. Die irische Behörde verhängt die Strafe widerwillig und wollte Metas Vorgehen für legal erklären: Trick bestraft – Meta fehlt Rechtsgrundlage für personalisierte Werbedaten.

Freundlich blinzelnd kommt es daher, das Concept-Car "i Vision Dee", das BMW auf der diesjährigen CES im Gepäck hat. Dee steht für "Digital Emotional Experience" und darum soll sich beim i Vision Dee alles drehen. Das Konzeptfahrzeug arbeitet mit Sounds, haptisch ansprechenden Shy-Tech-Oberflächen und visuellen Effekten. Displays als Armaturenbrett, seitlich abstrahlende Beamer für die Seitenscheiben und das Kernstück: Ein vollflächiges Head-up-Display (HUD), das die Frontscheibe bespielt. Doch auch die Außenhaut ist mit Displaytechnik gepflastert beim BMW i Vision Dee: Chamäleon-OLEDs und Displays überall.

Bild 1 von 8 BMW i Vision (8 Bilder) In der höchsten Stufe der Virtualisierung dient das gesamte Frontdisplay als Projektionsfläche.

Elektroautos wie dieser BMW könnten von den neuen Diensten profitieren, die Here Technologies auf der CES in Las Vegas vorstellt und mit denen das Unternehmen seine Plattform für ortsbezogene Datendienste erweitert. Auf der Grundlage verschiedener, mittels spezieller Algorithmen aufbereiteten Daten warnen die Dienste etwa vor Unfällen sowie Gefahrenstellen oder berechnen die Verfügbarkeit von Ladesäulen. Basis ist ein Cloud-Dienst, der Sensordaten von Millionen Fahrzeugen auf der Straße mit bekannten Störungen kombiniert: Algorithmen warnen vor Störungen und besetzten Ladestationen.

AMD-Prozessoren mit besonders viel Cache gibt es ab Februar nicht mehr nur mit acht Rechenkernen. Zur Technikmesse CES 2023 kündigt die Firma drei Modelle mit gestapelten Cache-Dies für die AM5-Plattform an: Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D und Ryzen 7 7800X3D. AMD bezeichnet sie als "ultimative Gaming-Prozessoren". Sollte das fps-Plus in Spielen so hoch ausfallen wie beim früheren Ryzen 7 5800X3D, wäre das keine Übertreibung. Zusätzlich stellt AMD die drei günstigeren Modelle Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 und Ryzen 5 7600 mit gesenkter Thermal Design Power (TDP) vor: AMDs neue "ultimative Gaming-CPUs" Ryzen 7000X3D.

Die CES 2023 findet das erste Mal seit Beginn der Coronapandemie wieder unter weitgehend normalen Bedingungen statt. Vom 5. bis 8. Januar werden rund 100.000 Besucher in Las Vegas erwartet – schon vorher zeigen viele der 3100 Aussteller der Presse ihre Neuheiten. AMD und Intel etwa präsentierten in diesen Tagen bereits neue Prozessoren, zudem gibt es neue GPUs von AMD und Nvidia. Wir werfen einen Blick auf das, was bereits vorgestellt wurde und auf die Signale, die von der CES mit Blick auf das Technikjahr 2023 ausgehen – heute live ab 12 Uhr in einer neuen Folge der #heiseshow: Tech-Messe CES – Was uns 2023 erwartet.

