Donnerstag: FTC droht Update-Unwilligen, BMW zeigt Chamäleon-Karosserie

Software-Updates sollten selbstverständlich sein, sind aber für viele Firmen mit Aufwand verbunden. Wer dies wie im Falle der Log4j-Sicherheitslücke verschleppt, dem droht die US-Handelsaufsicht mit Klage. Im Straßenverkehr droht uns dagegen ein RGB-Trend wie bei Gaming-PCs, sollte sich BMWs Idee durchsetzen mit Autos, die ihre Karosseriefarbe wechseln – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Die US-Handelsaufsicht FTC hebt virtuell den mahnenden Finger. Sie droht Firmen mit Klagen, wenn sie bekannte Sicherheitsprobleme ignorieren, und das zur Preisgabe von Verbraucherdaten führt. Aktuell brennt Log4j vielen unter den Fingernägeln, weshalb die FTC dieses Problem als Beispiel nimmt. Denn "dieses Sicherheitsproblem wird von einer wachsenden Zahl Angreifer weitreichend ausgenutzt." Deshalb mahnt die FTC zu Log4j-Updates – sonst drohen Klagen.

Noch besteht kein Grund zur Klage über Autos, die im Straßenverkehr ihre Farbe ändern, aber BMW demonstriert die Idee auf der CES in Las Vegas. Die ausgestellten SUV wechseln wie von Geisterhand ihre Farbe (in Graustufen). Dafür hat BMW die Fahrzeuge nahezu vollflächig mit E-Ink-Folie in kleinen, dreieckigen Stücken beklebt. Die Technik gleicht den E-Paper-Displays handelsüblicher E-Book-Reader. Damit zeigt BMW ein Auto, das die Karosseriefarbe wechselt.

BMW iX Flow (Quelle: BMW)

Während BMW seine Chamäleon-Karosserie offen zeigt, versteckt Intel Details zu zwei neuen System-on-a-Chip-Reihen namens P und U. Bei den Präsentationen neuer Prozessoren zur CES 2022 hat Intel nur die H-Serie des Core-i-12000 (Codename: Alder Lake) namentlich erwähnt, die mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 115 Watt primär für dicke und schwere Gaming-Notebooks sowie mobile Workstations vorgesehen sind. Daneben bereitet der Hersteller aber auch die stromsparenden Intel Alder Lake P und U für flache Notebooks mit bis zu 14 Kernen vor.

Diese neuen flachen Intel-Notebooks werden wohl verfügbar sein, als Starlink in Indien. Dort muss sich das Satelliteninternet von SpaceX einen neuen Chef suchen. Zuvor hatte die indische Regierung von weiteren Vorbestellungen für das Satelliteninternet abgeraten, weil Starlink noch keine Lizenz gelöst hat. Das ist ein weiterer Rückschlag für Starlink in Indien, denn es muss Geld zurückgeben an die bisherigen über 5000 Vorbesteller.

Italienische Fahnder haben einen sizilianischen Mafiaboss vor seiner Festnahme im Dezember auch dank Google Maps ausfindig gemacht. Die Ermittler hatten ihn auf einer Abbildung aus einer spanischen Kleinstadt entdeckt, die ihn vor einem Obst- und Gemüsestand zeigte. Sie hatten ihn in dem Ort nahe Madrid vermutet. Nachdem die Polizei Google Street View mit einem Bild eines nahe gelegenen Lokals aus sozialen Medien kombiniert hatte, flog der als italienischer Koch arbeitende Mafioso auf: Italienische Ermittler entdecken flüchtigen Mafioso bei Google Maps.

