Donnerstag: Gesichtserkennung in Kanada verboten, kein Geld mehr für DJI & Co.

Gesichtserkennung und Investitionen in chinesische Firmen sind sensible Themen in Nordamerika. Kanadische Datenschutzbehörden haben Clearviews Gesichtserkennung verboten und dem Unternehmen die Löschung gesammelter Daten aufgetragen. Die US-Regierung will Investitionen in bestimmte chinesische Technologiefirmen untersagen, darunter Drohnenhersteller DJI – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der biometrische Gesichtserkennungsdienst Clearview AI muss alle Bilder und Gesichtsdaten von Einwohnern dreier kanadischen Provinzen löschen. Clearview vertritt den Standpunkt, die Bilder und Gesichtsdaten könnten gar nicht gelöscht werden, da sie keine Ortsangaben enthalten, obwohl die Identifikation der eigentliche Zweck sein sollte. Zudem verbieten kanadische Behörden Clearviews Gesichtserkennung in diesen Regionen.

Ein Verbot will auch die US-Regierung aussprechen, nämlich für bestimmte US-Investitionen in China. Acht chinesische Technologiefirmen, darunter DJI, sollen auf eine Kapitalmarkt-Sperrliste gesetzt werden. Den Unternehmen wird vorgeworfen, an der Überwachung der uigurischen Minderheit in der Region Xinjiang im Nordwesten Chinas zu verdienen. Deshalb drehen die USA Drohnenhersteller DJI und anderen chinesischen Firmen den Geldhahn zu.

Passend dazu zeigen Huaweis eigene Marketing-Unterlagen, dass der Konzern Staat und Unternehmen Überwachungstechnik angeboten hat. Die verräterischen Dokumente zeigen, wie Huawei und Partner chinesische Umerziehungs- und Zwangsarbeitslager technisch ausstatten sowie Menschen verfolgen und überwachen. Huawei beteuerte jahrelang, bloß Anbieter allgemeiner Netzwerktechnik zu sein. Nun aber belegen gefundene Präsentationen Huaweis Produkte für Chinas Überwachungsstaat.

Unbekannte versuchen derzeit offenbar, Zugriff auf leichte Ziele im Internet zu erlangen und nehmen dabei auch Heimrouter ins Visier. Etliche Leser berichten von zahlreichen Login-Versuchen auf ihren Fritzboxen. Die Spur führt in die Niederlande. Wenn man die üblichen Sicherheitshinweise berücksichtigt hat, besteht aber nur geringe Gefahr durch die zahlreichen Login-Versuche auf Internet-Routern.

Nur einen Versuch benötigt hoffentlich SpaceX, wenn das Raumfahrtunternehmen im Januar die größte Rakete in der Geschichte der Menschheit ins All zu schießen plant. Mit einer Höhe von über 120 Metern soll das Starship NASA-Astronauten zum Mond bringen und später Menschen auf dem Mars absetzen. Forscher träumen bereits von den Möglichkeiten für die Wissenschaft, denn die Rakete könnte unser Wissen über unsere Nachbarplaneten und deren Monde revolutionieren: Wie die mächtige SpaceX-Rakete das Sonnensystem erobern könnte.

Version 2.15.0 von Log4j sollte die Log4Shell-Sicherheitslücke schließen. Das reichte jedoch nicht. Log4j 2.16.0 behebt nun noch eine weitere Schwachstelle: Neue Probleme – Log4j-Patch genügt nicht

Die Deutsche Telekom setzt noch lange auf Tim Höttges als Vorstandsvorsitzendem. Der Aufsichtsrat plant mit Post-Chef Frank Appel als neuem Vorsitzenden nach dem Abgang von Ulrich Lehner.

Der letzte neue Airbus A380 wird in Hamburg an die Fluggesellschaft Emirates übergeben. Die Produktion ist damit beendet. Den ersten A380 hatte Singapore Airlines im Oktober 2007 übernommen. Insgesamt hat Airbus 251 Stück gebaut.

