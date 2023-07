Donnerstag: Googles KI-Assistent für Studenten, Huawei-Comeback mit China-Chips

Googles neuer KI-Assistent NotebookLM soll aus Informationen Erkenntnisse gewinnen, aber trainiert sein Sprachmodell nur auf vorgegebenen Dokumenten und Quellen. Primäres Einsatzgebiet ist die Lehre, wenn etwa Studierende aus ihren Mitschriften Hausarbeiten fertigen sollen. Derweil wird China bald selbst 5G-Chips für Smartphones herstellen können. Das erlaubt Huawei einen Comeback-Versuch, denn die Geschäfte des ehemals zweitgrößten Smartphoneherstellers der Welt waren nach Exportverboten eingebrochen. In den USA ist der Gründer und Ex-Moderator des großen Reddit-Forums r/wallstreetbets vor Gericht gescheitert. Seine Klage gegen Reddit sei juristisch nicht fundiert oder einfach nicht zulässig – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Google Labs bietet mit NotebookLM einen KI-gestützten Assistenten an, dessen Sprachmodell (LM) lediglich auf vorgegebenen Dokumenten und Quellen trainiert wird. Damit lassen sich etwa Zusammenfassungen verschiedener Schriften oder aus einer Ideensammlung ein Artikel erstellen. Die neue App ist noch experimenteller Natur und zunächst nur für einen kleinen Kreis von Nutzern in den USA verfügbar. Interessenten können sich aber in eine Warteliste eintragen, um irgendwann in Zukunft mithilfe künstlicher Intelligenz aus ihren Dokumenten- und Notizsammlungen Erkenntnisse gewinnen können, wie es Google ausdrückt: Google bringt NotebookLM, einen KI-Assistenten basierend auf eigenen Dokumenten.

Huawei arbeitet an einem Comeback im Smartphone-Markt mit 5G-Handys noch in diesem Jahr. Möglich machen das Fortschritte bei Entwicklung und Herstellung entsprechender 5G-Chips in China. Unter Donald Trump als US-Präsident haben die USA Exportverbote erlassen, darunter für Technik-Verkäufe an Huawei und den chinesischen Chiphersteller SMIC. Damals war Huawei der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt. Doch nach dem Aufbrauchen von Lagerbeständen konnte Huawei keine 5G-Handys mehr erzeugen. Das Smartphone-Geschäft des von der Volksrepublik China protegierten Konzerns brach ein, Huawei stürzte aus der Spitzengruppe: Huawei will wieder 5G-Handys bauen – chinesische Chips machen's möglich.

Jamie Rogozinski, Gründer des Subreddits r/wallstreetbets, ist mit seiner Klage gegen Reddit vorerst gescheitert. Das angerufene US-Bundesbezirksgericht lehnt die Verhandlung ab. Selbst wenn alle von Rogozinski gemachten Angaben stimmten [-–] was erst in der Beweisaufnahme zu klären wäre [-–] sei die Klage unzulässig. Die unter Bundes-Markenrecht erhobenen Vorwürfe Rogozinskis entbehrten nachvollziehbarer rechtlicher Argumente. Zudem habe der Kläger gar keinen Schaden behauptet, der Grundlage für so eine Klage sein könnte. Allerdings erlaubt das Gericht Rogozinski, es mit einer neu formulierten Klage noch einmal zu versuchen: Gründer von r/wallstreetbets scheitert mit Klage gegen Reddit.

Zu 20 Jahren Haft hat ein US-Gericht den Kanadier Roger Thomas C. verurteilt. Er war der wohl wichtigster Helfer des Darknet-Drogenmarktplatzes Silk Road. Laut Staatsanwaltschaft fungierte der 61-jährige als Berater für den Betreiber der 2013 geschlossenen Silk Road. C. habe den Silk-Road-Betreiber Ross Ulbricht alias "Dread Pirate Roberts" in allen Aspekten des Unternehmens, einschließlich der Anstiftung und Erleichterung eines versuchten Auftragsmordes, unterstützt, und sich der Verschwörung zum Vertrieb großer Mengen von Betäubungsmitteln schuldig gemacht, befand der Richter. Zu der Haftstrafe kommt noch eine Abschöpfung von 1,6 Millionen US-Dollar: 20 Jahre Haft für "Top-Berater" des Silk Road Drogenmarktplatzes.

Die chinesischen Marken beschicken uns mit immer neuen Modellen, die sich meist recht passgenau am bestehenden Angebot orientieren. Der Auftritt des fast fünf Meter messenden Zeekr 001 etwa passt als Shooting Brake zu Elektroautos wie etwa dem Porsche Taycan Cross Turismo oder einem Tesla Model 3. Technisch basiert der Zeekr 001 wie auch die kleineren Modelle Lynk & Co 01, Volvo EX30 oder Smart #1 auf Geelys Sustainable Experience Architecture ("SEA"). Wir durften ein Vorserienexemplar für ein paar Fahreindrücke entführen. Die Probefahrt offenbart eine reife Leistung, doch noch keine Konkurrenzfähigkeit: Chinesisches Elektroauto Zeekr 001 Privilege mit 100-kWh-Batterie.

In der heutigen #heiseshow geht es unter anderem um Threads als möglichen Twitter-Killer. Meta startet seinen eigenen Twitter-Klon [-–] nur nicht in der EU. Aber hat Threads wirklich das Zeug, Twitter abzulösen? Zudem soll der Privacy Shield 2.0 aufgespannt werden, der den Datentransfer zwischen der Europäischen Union und den USA regeln soll. Doch ist jetzt alles gut geregelt? In Deutschland bremst ein fehlendes Wechselrichter-Bauteil wohl tausende Balkonkraftwerke aus, denn der Hersteller Deye hat auf den Einbau eines wichtigen Bauteils in seinen Mikrowechselrichtern verzichtet. Was das für die Benutzer bedeutet, besprechen wir heute live ab 17 Uhr in der #heiseshow: Threads, Privacy Shield 2.0, Wechselrichter-Aufregung.

