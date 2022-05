Donnerstag: Holzschiff für moderne Fracht, Diskriminierungsklage gegen Amazon

Ein klassisches Holzschiff soll aufbereitet und wieder für kommerzielle, praktisch emissionsfreie Frachtfahrten genutzt werden. Die Auftraggeber stehen bereits Schlange, aber der Frachtsegler soll auch einzelne Passagiere von Mittel- nach Nordamerika bringen. Amazon-Pakete werden damit nicht befördert. Der Versandhändler sieht sich derweil Diskriminierungsvorwürfen ausgesetzt, nachdem sich eine Schwangere beim Pakettransport verletzt habe. Vorsicht ist auch geboten beim Zensus 2022, denn Kriminelle könnten sich als Erhebungsbeauftragte der Volkszählung ausgeben – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Seefracht ohne klimaschädliche Abgase zu befördern, ist Ziel des kanadischen Unternehmens Sailcargo. Dazu baut die Firma seit 2019 einen hölzernen Dreimaster mit mehr als zwei Dutzend Segeln. Weil das noch dauert, aber Auftraggeber schon warten, hat Sailcargo ein schwedisches Segelschiff aus dem Jahr 1909 gekauft. Die S/V Vega Gamleby soll noch dieses Jahr Lieferfahrten von Kolumbien nach New Jersey aufnehmen und Kaffeebohnen transportieren – bei sauberer Schifffahrt: 100 Jahre alter Frachtsegler aus Holz sticht wieder in See.

Der Paketversand per Segelschiff dürfte Amazon zu langsam und ineffektiv sein, aber der weltgrößte Online-Versandhändler hat auch andere Sorgen. Amazon ist im US-Bundesstaat New York mit einer Diskriminierungsklage konfrontiert. Der Konzern benachteilige Schwangere und Menschen mit Behinderungen, erklärte New Yorks Gouverneurin. Amazon zeigte sich überrascht, denn das Unternehmen habe eng bei den Ermittlungen kooperiert und keine Hinweise auf eine bevorstehende Klage gehabt: US-Bundesstaat New York wirft Amazon Diskriminierung vor.

Der Zensus 2022 ist angelaufen. In ganz Deutschland sind nun Erhebungsbeauftragte zu 10,3 Millionen Haushalten unterwegs. Etliche besuchen bereits die ausgewählten Haushalte ihres Gebietes, mit denen sie Termine vereinbart hatten. Die Erhebungsbeauftragten müssen sich für den Zensus mit einem Erhebungsausweis und ihrem Personalausweis ausweisen, denn Vorsicht ist geboten: Kriminelle könnten sich als Befrager ausgeben. Beim Zensus 2022 läuft die Befragung – Kriminelle könnten Zensus-Masche probieren.

Lesen Sie auch Zensus 2022: Sonntag ist Stichtag

Für den Mars-Lander Insight naht das Ende. Weil seine Sonnenkollektoren von Staub bedeckt sind, wird ihm bald die Energie ausgehen. Die NASA geht davon aus, dass Insight im Sommer aufhören wird, wissenschaftliche Daten zu sammeln. Bis Dezember werde der Lander komplett die Arbeit einstellen müssen. Dann werde eine überaus erfolgreiche Mission enden, denn in mehr als drei Jahren konnte der innere Aufbau des Mars rekonstruiert und Daten zu über 1300 Beben auf dem Roten Planeten gesammelt werden. Doch nun ist die NASA-Marssonde Insight zu stark eingestaubt und hat bald keinen Strom mehr.

Microsoft zieht einen Schlussstrich und beendet den Support für Windows 10 in der Version 20H2 sowie Windows 10 Enterprise 1909. Nach dem Patchday am 10. Mai dieses Jahres gibt es keine Updates mehr dafür, auch keine sicherheitsrelevanten. Das gleiche Schicksal ereilt am 9. August den Windows Server 20H2, auch hier zieht Microsoft den Stecker. Bei Servern ist zu dem Datum auch Schluss mit halbjährlichen Releases: Keine Updates mehr für Windows Server und Windows 10 20H2.

Frühlingszeit ist Drohnenzeit. Doch wer hoch hinaus will, sollte sich erst einmal informieren, damit keine Bruchlandung droht. So bequem die Technik geworden ist, so kompliziert ist inzwischen das Regelwerk, an das sich auch Hobbyflieger halten müssen. Vor dem ersten Abheben sollten sich Interessierte mit vielen Fragen auseinandersetzen: Wo dürfen Drohnenpiloten im Jahr 2022 eigentlich noch bedenkenlos fliegen? Was benötigen Interessierte, bevor sie das erste Mal abheben können? Darüber und weitere Fragen auch aus dem Publikum sprechen wir in einer neuen Folge der #heiseshow: Start frei für die Drohnensaison – worauf Hobbypiloten achten müssen.

Auch noch wichtig:

(fds)