Donnerstag: Klagen gegen Amazon wegen Prime-Abos und Google wegen Werbe-Monopol

Dark Patterns sollen Kunden zu Prime-Abos verleiten, wirft die FTC Amazon vor. Dazu kämen ein Kündigung-Irrgarten und Behinderung der behördlichen Untersuchung, was zur Klage der FTC gegen Amazon führt. Während es hier um Verbraucherschutz geht, basiert die Klage des US-Medienkonzerns Gannett gegen Google auf Wettbewerbsrecht. Google kontrolliere, wie Herausgeber Online-Werbung kaufen und verkaufen, so der Vorwurf. Das würde die Einnahmen verringern, doch Google widerspricht energisch. In Deutschland haben einzelne Krankenkassen die Herausgabe von Freischaltcodes für digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) verzögert oder verwehrt. Damit soll jetzt Schluss sein, geht es nach dem Bundesamt für Soziale Sicherung – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Amazon dränge Kunden sein kostenpflichtiges Prime-Abonnement mit unlauteren Methoden auf. Diesen Vorwurf erhebt die US-Handelsbehörde FTC in einer neuen Klage gegen den Online-Händler. "Amazon hat wissentlich Millionen Verbraucher dazu übertölpelt, unwissentlich ein Amazon Prime Abo abzuschließen", sagt die Behörde. Dazu setze Amazon "manipulatives, nötigendes und irreführendes User-Interface-Design, bekannt als 'Dark Patterns'" ein. Gleichzeitig habe Amazon die Kündigung der Prime-Abos bewusst verkompliziert. Das System würde Stornierungen eher verhindern, als sie zu ermöglichen: FTC verklagt Amazon, weil es Prime-Abo aufdrängt.

Verklagt wird auch Google, aber von einem der 50 größten Medienkonzerne der Welt. Gannett ist Herausgeber etwa der Tageszeitung USA Today sowie von über 200 kleineren, lokalen Zeitungen. Werbeeinnahmen sind damit wichtig für die Finanzierung und genau deshalb verklagt Gannett nun Google. Durch die Beherrschung des Online-Werbemarktes von Google und Mutterkonzern Alphabet würden die Einnahmen niedriger ausfallen als mit mehr Wettbewerb. Google und Alphabet würden kontrollieren, wie die Herausgeber von Online-Publikationen Werbung im Internet kaufen und verkaufen, so der Vorwurf: Google von großem US-Medienkonzern wegen Monopol auf Online-Werbemarkt verklagt.

Auch drei Jahre nach der Einführung von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) läuft es mit den "Apps auf Rezept" nicht immer rund. Immer wieder haben sich in den vergangenen Monaten Krankenkassen an ihre Versicherten gewandt und ärztliche DiGA-Verordnungen entweder abgelehnt oder ärztliche Begründungen verlangt. Das soll ein Ende haben, denn laut Bundesamt für Soziale Sicherung gilt für DiGA mit ärztlicher Verordnung die Therapiehoheit der Ärzte und der Versorgungsanspruch der Patienten. Verschriebene, einschlägige Apps unterliegen keinem Genehmigungsvorbehalt durch die Kassen: Krankenkassen dürfen Ärzten bei Gesundheits-Apps nicht dreinpfuschen.

Großer Update-Reigen bei Apple: Für iPhones, iPads, Macs und Apple Watches [-–] auch für ältere Geräte [-–] steht eine frische Version des jeweiligen Betriebssystems zum Download bereit, das gravierende Sicherheitslücken beseitigt. Das Unternehmen empfiehlt allen Nutzern die Installation. Die Schwachstellen würden "möglicherweise aktiv für Angriffe ausgenutzt". Über Bugs im Kernel und der Browser-Engine WebKit wurde offenbar die ausgeklügelte Überwachungssoftware TriangleDB eingeschleust. Die Angriffe mithilfe der Kernel-Schwachstelle hätten auf ältere iOS-Versionen als 15.7 abgezielt, erklärt Apple zu iOS 16.5.1 & Co: Apple beseitigt Zero-Day-Lücken in allen Systemen.

Nach zehn Jahren Pause kehrt Mario endlich wieder in ein klassisches 2D-Jump'n'Run zurück. Nintendo kündigt "Super Mario Bros. Wonder" an, das am 20. Oktober für Nintendo Switch erscheinen wird. Ganz dem Namen nach wundern sich darin bis zu vier kooperative Spielerinnen und Spieler über bizarre Verwandlungen, sobald sie eine Wunderblume berühren. Noch mehr Wahnsinn wartet im frisch angekündigten "Wario Ware: Move It!", das bis zu vier Spielern gleichzeitig wilde Verrenkungen abverlangt. Ebenfalls angekündigt wurde das Switch-Adventure "Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück", das der Herkunft des gelben Ermittlers auf den Grund geht: Nintendo enthüllt Super Mario Bros. Wonder sowie Detective Pikachu Returns.

Während bei Reddit die Nutzer streiken, sind die Beatles wieder aktiv [-–] dank Künstlicher Intelligenz und eines alten Bandes, das mit einem Gettoblaster aufgenommen wurde. Und dann wollen wir in dieser #heiseshow noch über die Milliarden für Intel sprechen. Es gibt viel zu analysieren und einzuordnen. So möchte Reddit Geld von Entwicklern, die Clients für die Diskussionsplattform bauen, und dagegen streiken viele Nutzer. Und 10 Milliarden Euro lässt es sich Deutschland kosten, damit Intel zwei Halbleiterwerke mit insgesamt 3000 Arbeitsplätzen in Magdeburg baut, doch warum gibt die Bundesrepublik so viele Fördermittel? Darüber sprechen wir heute live ab 17 Uhr in der #heiseshow: Reddit-Streik, Intel-Fab in Magdeburg, Beatles-Song per KI.

