Donnerstag: Lösung für Kartenzahlungsprobleme, Cybergangs nutzen Microsoft-Lücke

Die Probleme mit Kartenzahlungen im Einzelhandel sollen in Kürze behoben sein, wenn es nach Terminal-Hersteller und Zahlungsdienstleister geht. Verifone hat ein Lösungspaket geschnürt und Payone rollt dieses nun aus. Ein ganz anderes Problem ist die jüngste Zero-Day-Lücke bei Microsoft, denn diese wird bereits aktiv ausgenutzt, sodass Gegenmaßnahmen dringend empfohlen werden. Facebooks Betriebschefin verlässt nach 14 Jahren ihren Posten, aber wohl nicht, weil sie nur noch im Homeoffice arbeiten möchte, was Elon Musk wiederum seinen leitenden Mitarbeitern untersagt – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Nach tagelangen Problemen mit Kartenzahlungen im Einzelhandel setzt der Zahlungsdienstleister Payone nach eigenen Angaben erfolgreich ein Lösungspaket des Terminal-Herstellers ein. Zu dem von einem Softwarefehler betroffenen Kartenterminal H5000 habe der Hersteller jetzt das erforderliche Problemlösungspaket zur Verfügung gestellt. Damit solle die Funktionalität der betroffenen Terminals wiederhergestellt werden, um das modifizierte Softwareupdate aufzuspielen: Payone kommt nach Problem mit Kartenzahlungen voran.

Die am Montag dieser Woche entdeckte Zero-Day-Sicherheitslücke in Microsofts Support-Tool MSDT hat es offenbar in die Werkzeugkisten von Cybergangs geschafft. Ein IT-Sicherheitsunternehmen berichtet von einer chinesischen Cybergang, die mit bösartig manipulierten Dokumenten insbesondere die Mitglieder der internationalen tibetanischen Gemeinschaft angreifen – und dazu die Zero-Day-Lücke missbrauchen. Microsoft ordnete das Problem im April fälschlicherweise erst als irrelevant ein, doch inzwischen greifen erste Cybergangs die MSDT-Sicherheitslücke an.

Lesen Sie auch Zero-Day-Lücke in MS Office: Microsoft gibt Empfehlungen

Tesla-Chef Elon Musk beordert seine führenden Mitarbeiter zurück ins Büro: Das Arbeiten von zu Hause ist ab sofort nicht mehr akzeptabel, teilte er ihnen in einer E-Mail mit. Wer nicht mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro arbeitet, solle gehen, ließ er die Mitarbeiter undiplomatisch wissen. In dem Schreiben argumentierte er, dass es den Fabrikarbeitern auch zugemutet werde, in Präsenz zu arbeiten. Deshalb schrieb Elon Musk an seine Tesla-Führungskräfte: Schluss mit Homeoffice oder Kündigung.

Ein Streit um Homeoffice ist wohl nicht der Grund, dass Sheryl Sandberg als Chief Operating Officer des Meta-Konzerns zurücktritt. In den letzten 14 Jahren hat Sandberg Facebook von einer Webseite zu einem Imperium gemacht, indem sie – wie schon zuvor bei Google – das Werbegeschäft aufgebaut hat. Dabei wollte sie ursprünglich nur fünf Jahre bei Facebook bleiben. Im Verwaltungsrat Metas bleibt sie tätig, aber jetzt tritt Facebook-Macherin Sandberg zurück.

Bürgerrechtler, Datenschützer und Teile der Internetwirtschaft laufen Sturm gegen den Verordnungsentwurf der EU-Kommission zum Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch und die damit verknüpfte massive Überwachung privater Nachrichten. Doch jetzt erhält die Brüsseler Regierungsinstitution erstmals im größeren Stil Zuspruch für das Vorhaben. Eine Reihe von Kinderschutzorganisationen feiert die Initiative als weltweit "von historischer Bedeutung", die genau im richtigen Moment komme: Kinderschützer stärken EU-Kommission bei Chatkontrolle den Rücken.

Wer sich gerade ein Elektroauto kaufen möchte, braucht einen langen Atem. Auch dank der üppigen Förderungen und steigender Preise für fossile Energieträger erhalten Elektroautos einen Zulauf, der das Angebot übersteigt. Gleichzeitig diversifiziert sich der Markt für Elektroautos, die Reichweiten steigen und einige Kinderkrankheiten der ersten Modelle gehören der Vergangenheit an, doch was bieten Hersteller nun an? Was macht die Ladeinfrastruktur? Darüber und viele weitere Fragen auch aus dem Publikum sprechen wir in der #heiseshow: Elektroautos – die neuen Modelle, Reichweiten und Ladezeiten.

