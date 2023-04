Donnerstag: Meta kündigt Technikern, Tesla verkauft mehr bei weniger Gewinn

Die diese Woche ausgesprochenen Kündigungen beim Facebook-Konzern Meta sind Teil des von Mark Zuckerberg ausgerufenem Jahr der Effizienz. Betroffen sind nun auch Mitarbeiter in technischen Bereichen und das Instagram-Büro in London, das wohl geschlossen wird. Derweil konnte Tesla aufgrund der jüngsten Preissenkungen mehr Elektroautos verkaufen und will seine "Kostenführerschaft als Hebel nutzen". Die geringeren Margen "lassen sich managen", aber wohin die Preise gehen, lässt sich Tesla nicht entlocken. Ein anderes Steckenpferd von Elon Musk ist Künstliche Intelligenz und in diesem Bereich hat die Firma hinter Stable Diffusion zwei Sprachmodelle als Open Source veröffentlicht. Die "Large Language Models" stehen unter Copyleft-Lizenz, weitere Modelle sollen folgen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Meta Platforms hat diese Woche viele weitere Kündigungen verschickt. Diese sind Teil der im März verkündeten Entlassungen von 10.000 Leuten und betreffen jetzt auch Angestellte mit technischen Aufgaben. Vor einem Monat hatte Mark Zuckerberg bereits Umstrukturierungen und Entlassungen in technischen Gruppen für Ende April angekündigt. Diese erfolgen etwas früher. Ende Mai wird eine weitere Entlassungsrunde folgen, die vor allem Business-bezogene Abteilungen treffen soll. Wie viele Techniker und Ingenieure das Unternehmen jetzt verlassen, erklärte die Facebook-Mutter nicht, aber es wird von rund 4000 Kündigungen berichtet: Weitere Entlassungsrunde bei Meta, jetzt trifft es Technik-Jobs.

Während sich Meta weiter verschlankt, hat Tesla im ersten Quartal 2023 seinen Umsatz steigern können. Betriebs- und Nettogewinn sowie Cashflow sind hingegen deutlich gefallen. Angesichts der Preissenkungen in Europa, den USA und China für Tesla-Elektroautos überrascht das nicht. Überraschen lassen müssen sie sich aber von Teslas Preispolitik: "Wir erwarten, dass sich unsere Produktpreise weiterentwickeln werden, nach oben oder nach unten, was von einer Reihe von Faktoren abhängt", diktierte das Management nichtssagend. Die Aktionäre nehmen es gelassen und begrüßen, dass Tesla mehr Elektroautos als zuvor hergestellt und verkauft hat: Teslas Preissenkung steigert Absatz, reduziert Gewinn.

Stability AI hat mit StableLM zwei große Sprachmodelle als Open Source veröffentlicht: Die beiden Large Language Models (LLM) umfassen je 3 und 7 Milliarden Parameter. Bei dem Release handelt es sich um Alphaversionen. Entwickler können sie unter Beachtung der Lizenz für Forschungs- und kommerzielle Zwecke frei verwenden, untersuchen und adaptieren. StableLM-3B und StableLM-7B stehen unter einer Copyleft-Lizenz, die festlegt, dass die unter ihr stehende Software in jeder Format vervielfältigt und weiterverbreitet werden darf. Wer mit StableLM arbeitet, darf die Modelle verändern und weiterbearbeiten für beliebige Zwecke, auch kommerziell: Stability AI veröffentlicht mit StableLM große KI-Sprachmodelle als Open Source.

Das Satelliteninternet Starlink wird in Deutschland und mehreren europäischen Staaten günstiger. Kostete der Internetzugang hierzulande zuletzt 80 Euro im Monat und die nötige Antenne 460 Euro, sind es jetzt monatlich 65 Euro und einmalig lediglich 300 Euro. Eine Begründung für die Preissenkung nennt das für den Dienst verantwortliche US-Unternehmen SpaceX nicht, sie soll aber automatisch umgesetzt werden. Die Preise wurden nicht nur in Deutschland, sondern außerdem noch in Irland, Spanien und Österreich gesenkt. Erst im August waren die monatlichen Gebühren für Starlink in Deutschland um 20 Prozent gesenkt worden, jetzt wird es abermals günstiger: SpaceX senkt Preise für Satelliteninternet Starlink in Deutschland erneut deutlich.

Die sogenannten Nonliner werden es gar nicht bemerken, dass diese Woche in der #heiseshow über sie gesprochen wird. Warum der harte Kern der Analogen dennoch auch für die Digitalisierung eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, besprechen wir in der neuen Folge. Weitere Themen: Ein für UFOs zuständiger Mitarbeiter im Pentagon hält es für möglich, dass ein interstellarer Komet im Sonnensystem in Wirklichkeit eine Alien-Sonde ist. Und wir erörtern Googles Pläne für die KI-Suche, nachdem sich Samsung für seine Android-Geräte angeblich eine andere Suchmaschine suchen will. Darüber sprechen wir heute live ab 17 Uhr in der #heiseshow: Nonliner, Alien-Kometen, Google-KI-Suche.

