Donnerstag: Meta mit Nutzerzuwachs & weniger Einnahmen, Vodafone verliert Kunden

Mark Zuckerberg freut sich über 2 Milliarden tägliche Facebook-Nutzer. Zwar sinken Umsatz, Gewinn und Marge seines Meta-Konzerns, aber weniger deutlich als erwartet. Die Anleger begrüßen den positiven Ausblick und verhelfen der Aktie zu Aufwind. Weniger Umsatz macht auch Vodafone in den großen EU-Ländern. Das können andere Töchter des Telecom-Konzerns nicht wettmachen. Zudem meldet Vodafone weniger Kunden in Deutschland. Ob nun Vodafone oder andere Anbieter, deutsche Provider dürfen den Zugriff auf internationale Glücksspiel-Seiten erlauben und müssen diese nicht sperren. Das hat ein Oberverwaltungsgericht entschieden – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der Facebook-Konzern Meta hat im vergangenen Quartal trotz eines Umsatzrückgangs besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Die Erleichterung der Anleger entlud sich in einem Kurssprung von rund 20 Prozent im nachbörslichen Handel. Meta kündigte auch einen zusätzlichen Aktienrückkauf im Umfang von 40 Milliarden US-Dollar an. Eine einigermaßen positive Prognose und viele Kosteneinsparungen erfreuen die Anleger. Dabei hat Meta mehr Werbung in seine Apps eingebunden, um die weiter sinkenden Anzeigenpreise zu kompensieren: Meta übertrifft Erwartungen trotz erneuten Umsatzrückgangs, Aktie zieht an.

Umsatzrückgänge meldet auch Vodafone. Was das für den Gewinn bedeutet, verrät der Telecom-Konzern allerdings nicht. Mit seinen Dienstleistungen hat Vodafone 1,3 Prozent weniger umgesetzt als im Vorjahr. Andere Einnahmen sind um vier Prozent gewachsen. Dazu gehören Einnahmen aus Zinsen und dem Verkauf von Endgeräten sowie Zubehör. Für Deutschland meldet Vodafone Germany einen um 1,8 Prozent niedrigeren Umsatz. Dabei sind die Festnetzeinnahmen etwas stärker gefallen als die Mobilfunkeinnahmen. Der Kundenverlust dürfte an den Preiserhöhungen für Kabel und DSL liegen: Vodafone macht etwas weniger Umsatz, verliert in Deutschland Kunden.

Deutsche Internet Service Provider (ISP) können nicht zur Sperre ausländischer Glücksspielangebote im Internet gezwungen werden. Davon geht das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz aus. Laut dessen aktueller Entscheidung gibt es nämlich keine Rechtsgrundlage für so einen Zensurbefehl. Die Glücksspielbehörde hatte dem ISP aufgetragen, im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten den Zugriff auf die Glücksspielangebote zweier Lotteriebetreiber in Malta zu unterbinden. Der ISP klagte dagegen: Deutsche Provider müssen Glücksspiel-Seiten vorerst nicht sperren.

Forscher des Start-ups ORama AI haben einen Handschuh entwickelt, der Sehbehinderten hilft, die international verbreitete Brailleschrift zu erlernen. Das System mit der Bezeichnung BrailleWear umfasst ein Elektronikmodul zwischen Daumen und Zeigefinger. Dieses leuchtet mit einer LED das Papier vor dem Zeigefinger schräg an, sodass eine kleine Kamera die Schatten der erhaben geprägten Braillepunkte aufnehmen kann. Ein einfacher Machine-Learning-Algorithmus erkennt die Buchstaben, eine Sprachausgabe liest sie laut vor. Die Erkennung ganzer Wörter ist ebenfalls möglich: Handschuh liest Blindenschrift.

Das Angebot der Videostreaming-Dienste wird immer größer, doch gerade die einst großen Dienste bieten scheinbar immer weniger Auswahl. Der Kuchen der Abonnentinnen und Abonnenten wird zwischen immer mehr Anbietern aufgeteilt. Zugleich steigen die Preise. Für Interessierte wird die Auswahl des passenden Dienstes nicht leichter. Und über allem steht außerdem die Frage, ob die Zahl der Dienste nicht noch weiter anwächst und wie sich der Markt im Laufe des Jahres entwickelt. Darüber und über viele weitere Fragen sprechen wir heute live ab 12 Uhr in einer neuen Folge der #heiseshow: Videostreamingdienste [-–] Mit Weitsicht durch den Fernseh-Dschungel.

