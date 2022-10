Donnerstag: NASA terminiert Artemis-Start, Amazons Satelliten-Internet

Mitte November öffnet sich ein rund einstündiges Startfenster für die Artemis-Mission der NASA und den mehrfach verschobenen, unbemannten Testflug zum Mond. Für etwaige Probleme gibt es zwei Ausweichtermine im selben Monat. Erst nächstes Jahr und später als ursprünglich geplant will Amazon die ersten Satelliten seines Kuiper-Projekts ins All schicken. Der Start des Satelliten-Internets wird gleichzeitig der Jungfernflug einer neuen Rakete. Satelliten-Internet wird auch vom ukrainischen Militär genutzt, aber eine Ausweitung Starlinks auf die Krim lehnt Elon Musk ab. Er befürchtet, dass dies den Ukraine-Krieg weiter anheizen könnte – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Die NASA hat sich auf einen Termin für den nächsten Startversuch der Artemis-Mondmission festgelegt. Die US-Weltraumagentur will die Riesenrakete SLS (Space Launch System) mit der Orion-Raumkapsel am 14. November auf die unbemannte Reise um den Mond schicken. Sollte es zu erneuten Verzögerungen kommen, gibt es zwei Ausweichtermine am 16. und am 19. November 2022. Nach dem Rückzug in den Hangar aufgrund des Hurrikans in Florida ergaben Untersuchungen, dass nur kleinere Arbeiten notwendig sind für die Artemis-Mondmission: NASA zielt auf 14. November als nächsten Startversuch.

Ende dieses Jahres wollte auch Amazon mit seinem Satelliten-Internet ins All starten, aber das hat sich ebenfalls verzögert. Die ersten beiden Satelliten von Amazons Kuiper-Projekt werden Anfang nächsten Jahres gestartet. Sie sollen mit der neuen Vulcan-Rakete ins All gebracht werden, die von der United Launch Alliance (ULA), einem Gemeinschaftsunternehmen von Boeing und Lockheed Martin, entwickelt wird. Es wird zugleich der Jungfernflug der neuen Rakete sein. Ein genauer Starttermin wurde bislang nicht benannt: Amazon startet die ersten Satelliten seines Weltrauminternets.

Der Satelliten-Internetdienst Starlink wird vom ukrainischen Militär im Konflikt mit Russland genutzt, aber das ist nicht verfügbar auf der von Russland 2014 überfallenen und annektierten Halbinsel Krim. SpaceX-Chef Elon Musk hat nun eine Anfrage der Ukraine abgelehnt, Starlink für die Ukraine auf die Krim auszudehnen. Musk soll die Befürchtung geäußert haben, dass bei einem Rückeroberungsversuch der Krim durch die Ukraine die Situation eskalieren und zu einem Atomkrieg führen könnte: Wegen möglicher Eskalation blockiert Musk wohl Starlink für Ukraine auf der Krim.

Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister von Bund und Ländern könnten sich auf ihrer derzeitigen Tagung auf ein bundesweites 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr einigen. Das "Klimaticket Deutschland" würde es im Jahresabo geben. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte dazu, die Preisgestaltung käme ihm gelegen, allerdings unter Bedingungen. Es müsse über die Inhalte des Tickets gesprochen werden, was es können soll und ob es digital ist: 49-Euro-Ticket zeichnet sich ab als "Klimaticket Deutschland".

Auf den ersten Blick kann eigentlich keiner etwas dagegen haben: Dem Austausch von Videos und Fotos, auf denen sexuelle Gewalt gegen Kinder zu sehen ist, soll mit digitalen Mitteln Einhalt geboten werden. Dazu beabsichtigt die EU-Kommission eine Pflicht zur Chatkontrolle. Doch Bürgerrechtler warnen vor dem Ende der Privatsphäre im digitalen Raum. Die Überwachung der Bürger würde auf ein ganz neues Niveau gehoben werden. Darüber sprechen wir heute live ab 13 Uhr mit Dr. Patrick Breyer, Europaabgeordneter der Piratenpartei, in einer neuen Folge der #heiseshow: Achtung, Chatkontrolle – verlieren wir unsere digitale Privatsphäre?

Die Windows-Updates zum Oktober-Patchday haben auch eine neue Funktion mitgebracht. Sie sperrt lokale Administratorkonten bei fehlerhaften Log-in-Versuchen: Microsoft sperrt Passwort-Tester durch Kontosperrung aus.

Microsoft hat Sicherheitsupdates für Azure, Office, Windows & Co. veröffentlicht. Eine Office-Lücke ist öffentlich bekannt, wird aber noch nicht attackiert: Attacken auf Windows und immer noch kein Exchange-Patch in Sicht.

Ein Filmprojekt, in dem Tom Cruise zur ISS fliegt, um einen Weltraumspaziergang durchzuführen, ist von Universal-Vorsitzende Donna Langley bestätigt worden: Tom Cruise könnte erster ziviler Weltraumspaziergänger der ISS werden.

Heute wird die Crew-4 der NASA nach sechsmonatiger Wissenschaftsmission auf der ISS im Laufe des Tages zur Erde zurückkehren. Die Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX soll vor der Küste Floridas im Meer landen.

