Donnerstag: Netflix gegen Passwort-Weitergabe, Dacias Billig-Elektroauto im Test

Netflix wächst nicht mehr so stark wie zuvor und testet nun neue Wege der Kundengewinnung. So soll die Passwort-Weitergabe durch Hinweise an haushaltsfremde Personen eingedämmt werden. Diese enthalten kostenpflichtige Angebote. Währenddessen warnen Medienwächter vor bedenklicher Machtkonzentration im Streaming-Markt. Der Elektroautomarkt wird hingegen vielfältiger. Das Billig-Elektroauto Dacia Spring haben wir bereits getestet, aber das Premiummodell A6 Avant e-tron concept gibt es erst als seriennahe Studie – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Netflix geht weiter gegen die Kennwort-Weitergabe an Personen außerhalb des eigenen Haushalts vor. Dies ist laut Nutzungsbedingungen untersagt, aber weitverbreitete Praxis. Der Marktführer unter den Streaming-Diensten testet jetzt in drei Ländern entsprechende Hinweise, die den Konsumenten verschiedene kostenpflichtige Angebote unterbreiten, um Netflix legal nutzen zu können: Netflix's neue Initiative gegen Passwort-Weitergabe geht in die Testphase.

Der Streaming-Markt um Netflix ist keine Sache der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK), denn diese beobachtet hauptsächlich das Privatfernsehen. Nach 25 Jahren gibt es in diesem Bereich "keine vorherrschende Meinungsmacht". Für den Online-Bereich will der KEK-Vorsitzende seine Hand aber nicht ins Feuer halten: "Wir dürfen nicht schauen, was auf dem Streaming-Markt passiert." Künftig will er Online-Gatekeeper aber prüfen können. Aktuell warnen die Medienwächter vor bedenklicher Machtkonzentration bei Streaming & Co.

Der Dacia Spring ist zwar ein modernes Elektroauto, erinnert aber an alte Fahrzeugmodelle. Denn er ist in gewisser Hinsicht so etwas wie eine Reise zurück in eine Zeit, in der Basismodelle nicht einfach nur die am wenigsten teure Variante waren, sondern automobile Grundbedürfnisse erfüllten – und eben keinen Deut mehr. Der Spring beendet die Diskussion über grundsätzlich zu teure und fette E-Autos auf seine Art. Doch wie kompromissbereit muss der Fahrer sein? Das zeigt das Billig-Elektroauto Dacia Spring im Test: Die Kunst des Weglassens.

Bild 1 von 10 Dacia Spring (10 Bilder) Der Dacia Spring kostet nach Abzug aller Subventionen ab rund 11.000 Euro aufwärts. Für ein Elektroauto ist das ein sehr günstiges Angebot.

(Bild: Florian Pillau)

Die andere Seite der Elektroautopalette stellt die von Audi vorgestellte seriennahe Studie namens A6 Avant e-tron concept dar. Er baut auf der Premium Platform Electric des Volkswagen-Konzerns auf, fährt also ausschließlich mit elektrischer Energie. Als "Avant" bietet er viel Stauraum, kombiniert mit einer eleganten und windschlüpfigen Karosserie. Damit bekommen Freunde dieser Karosserieform endlich ein lokal emissionsfreies Angebot. Der Kombi wird aber erst 2024 erwartet, denn es ist bislang nur eine E-Auto-Studie: Audi A6 Avant e-tron concept auf VWs elektrischer "Premium-Basis".

Angesichts der Entwicklung des Kriegs in der Ukraine steigt die Angst, dass Russland uns im Cyberspace angreifen könnte. Jahrelang haben meinungsstarke Experten dramatische Szenarien eines Cyberwars an die Wand gemalt, der zu ganz realen Katastrophen führen könne. Die Realität ist zwar weniger dramatisch. Aber sie erfordert ein Umdenken und mehr Investment in die IT-Sicherheit. Eine Analyse von Russlands Krieg: Was droht uns im Cyberspace?

Der US-Konzern Intel will in Magdeburg zwei hochmoderne Halbleiterwerke aufbauen, schon im ersten Schritt sollen 17 Milliarden Euro fließen. Weitere Werke könnten folgen und damit noch mehr Geld. In anderen EU-Staaten will Intel ebenfalls Milliardensummen investieren, um bestehende Werke aufzurüsten, Forschungs- und Designeinrichtungen zu vergrößern. Die EU möchte Milliarden dazu beisteuern. Was es damit auf sich hat, besprechen wir in der #heiseshow: Intel-Chips aus Magdeburg – was das Mega-Halbleiterwerk bedeutet.

Auch noch wichtig:

In den USA sollen die Menschen bald nicht mehr zweimal im Jahr die Uhren umstellen. Vor 50 Jahren endete solch ein Versuch schon einmal nach nur einem Jahr dauerhafter Sommerzeit: US-Senat stimmt für Ende der Zeitumstellung.

Der russische Hersteller von Sicherheits- und Antivirensoftware, Kaspersky, sieht in der Warnung des BSI vor seiner Software eine politische Entscheidung: "Beruht nicht auf technischer Bewertung".

Nach dem Boom-Jahr 2020 blieb auch 2021 ein gutes Jahr für die Bike-Branche. Schwierigkeiten machten Lieferengpässe, nicht die Nachfrage. Stabiler Fahrradmarkt im Jahr 2021: Anteil an E-Bikes legte erneut zu.

Heute vor genau 100 Jahren veröffentlichte das statistische Reichsamt den ersten amtlichen Aktienindex in Deutschland in der Zeitschrift Wirtschaft und Statistik.

